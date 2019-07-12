Концертная деятельность
Первый и самый популярный вид заработка у музыкантов — это выступления в клубах, барах или ресторанах. Практически каждое заведение в краевой столице нанимает кавер-группы (музыканты играют и перепевают мировые хиты. — Прим. altapress.ru). Разумеется, они востребованы больше в выходные и праздничные дни, когда поток посетителей выше. Что касается денег, то в среднем за вечер каждый участник коллектива получает около двух тысяч рублей.
«У музыкантов есть разные взгляды на такой вид заработка, но стоит признать, что он самый распространенный. Эта сфера и самая денежная. Если ваша группа пользуется популярностью, то, в принципе, на доход с кафе и клубов уже можно существовать», — считает Александр Храмцов, солист группы «Академия Художеств».
Но не все музыкальные коллективы любят выступать в местах общепита. Некоторым больше по душе различные городские мероприятия, свадьбы или стрит-концерты. На стрит-концертах, как правило, зарабатывают музыканты, исполняющие только свою музыку. К примеру, в Барнауле к таким относится группа «Волны».
«Для нашей группы (мы не играем на банкетах чужие песни) стрит-концерты — это один из популярных видов заработка. А зрители — это обычные прохожие, и они могут поддержать музыкантов небольшим пожертвованием „в шапку“», — делится Артем Сабельников, солист группы «Волны».
Довольно неплохо оцениваются выступления групп на свадебных торжествах. Стоимость работы музыкального коллектива на таком празднике в среднем обойдется в 40 тыс. рублей. В эту сумму войдет не только оплата творчества музыкантов, но и аренда аппаратуры и услуги звукорежиссера.
Музыкальные школы
Новым видом дохода музыкантов является реализация вполне конкретных бизнес-проектов. Барнаулец Вячеслав Климашин вывел на рынок частную музыкальную школу. Rock School находится в старой части города. Здесь нет обязательных для классических школ уроков сольфеджио и музыкальной литературы. Теория преподается, но не в привычной форме.
Преподаватели Rock School рассказывают: «Если ученик горит желанием научиться играть песню Numb группы Linkin Park, мы не можем ему запретить и заставлять сначала годами учить теорию».
Вячеслав Климашин,
владелец школы:
У нас в школе больше сотни учеников в возрасте от шести до 50 лет. Первое занятие ознакомительное. Если человек имеет какую-то базу, мы его просим сыграть, оцениваем уровень, недостатки, возможности, музыкальные предпочтения. Если человек совсем не владеет инструментом, то начинаем с азов.
Посещение школы Климашина стоит 2 тыс. рублей в месяц. В эту сумму входит четыре индивидуальных часовых занятия с преподавателем. Но важно, что дополнительно (и уже бесплатно) человеку Rock School дает возможность выступать на концертах, которые школа проводит несколько раз в год в барнаульских клубах, и записывать собственные каверы.
Дальнейшее развитие ученика зависит от него самого. Захочет освоить лишь несколько аккордов, чтобы исполнить песню группы «Ленинград», — хорошо. А если возникнет желание заниматься углубленно, то преподаватель обучит самым сложным тонкостям выбранного направления. И привьет ученику желание открывать все более широкие границы музыкального мира.
Частные уроки
Многие музыканты Барнаула зарабатывают частными уроками. По мнению репетиторов, данный бизнес тоже способен «прокормить».
Илья Нузиров,
преподаватель:
Частные уроки очень востребованы. Это тоже хороший способ зарабатывать деньги, занимаясь музыкой. Кому-то из учеников ближе классика, а кто-то стремится один в один переигрывать современную эстраду.
Учащимися могут становиться люди любого возраста. Каких-либо особых рамок или ограничений нет, главное — чтобы было желание.
Илья Нузиров,
преподаватель:
В основном, конечно, на занятия приходят школьники и студенты, средний возраст от 14 до 24 лет. Кто-то приходит ко мне по рекомендации. Часть учеников находит объявление в «ВКонтакте» или на «Авито».
Стоимость частных уроков у преподавателей разнится. В основном цена одного занятия — 350−400 рублей.
Сдача собственной студии в аренду
Одна из интересных бизнес-идей, которые реализуют барнаульские музыканты, — открытие студии звукозаписи и сдача ее в аренду.
К примеру, в 2011 году Артем Сабельников открыл студию Wave-Records. Изначально она предназначалась для репетиций самой группы, отсюда и название. Но затем Артем решил, что параллельно ее можно предоставлять в аренду для репетиций и записей другим барнаульским музыкантам.
Артем Сабельников,
солист группы «Волны»:
Мы предоставляем аренду оборудования. В нашей студии можно не только порепетировать, но и записать авторские песни. Также мы занимаемся аудиорекламой и корпоративными роликами. Многие клиенты записывают у нас поздравительные композиции к дням рождения, юбилеям, другим праздникам. Это приносит нам основной доход.
По данным группы в «ВКонтакте», час репетиции в студии Wave-Records стоит 250 рублей. Час записи трека — 800 рублей.
Контракты за границей
Самым высоким источником дохода, по мнению участников группы Live’n’Drive, является музыкальный контракт за границей. Этот коллектив уже дважды подписывал подобные контракты, в 2016 и 2018 годах. Первый — в Китае, второй — в Катаре. Из последнего заграничного турне группа вернулась в феврале 2019 года.
Стоит отметить, что данный способ заработка подойдет не всем коллективам. Контракты длительные — до полугода, нужно все бросать и уезжать.
Но зато одним из главных достоинств такой работы является публика.
«Люди там совершенно другие. Они иначе отдыхают и веселятся. Им надо другую музыку, не такую, какую привыкли слушать у нас. Хотя бывали случаи, когда кто-то из зрителей подходил с просьбой сыграть «Катюшу» , — делятся участники Live’n’Drive.
В среднем доход барнаульских музыкантов за границей — 1200 долларов в месяц на человека.
Однако, несмотря на довольно высокий по алтайским меркам заработок, не все готовы этим заниматься.
«Контракт на полгода видится мне чем-то очень сложным. У меня семья, я очень люблю проводить с ними много времени, а с подобным видом заработка придется лишиться такой возможности, — считает Илья Нузиров.
Екатерина Жолнерова