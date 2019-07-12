Возможности для заработка у барнаульских музыкантов значительно расширились. Сейчас они не только играют на свадьбах, но и открывают собственные школы, сдают студии в аренду и даже подписывают долгосрочные контракты и выступают за границей. Сколько получают музыканты краевой столицы и почему бедность — это теперь не про них, в материале altapress.ru .

Краткое содержание

Концертная деятельность

Первый и самый популярный вид заработка у музыкантов — это выступления в клубах, барах или ресторанах. Практически каждое заведение в краевой столице нанимает кавер-группы (музыканты играют и перепевают мировые хиты. — Прим. altapress.ru). Разумеется, они востребованы больше в выходные и праздничные дни, когда поток посетителей выше. Что касается денег, то в среднем за вечер каждый участник коллектива получает около двух тысяч рублей.

«У музыкантов есть разные взгляды на такой вид заработка, но стоит признать, что он самый распространенный. Эта сфера и самая денежная. Если ваша группа пользуется популярностью, то, в принципе, на доход с кафе и клубов уже можно существовать», — считает Александр Храмцов, солист группы «Академия Художеств».

Музыканты Барнаула. Предоставлено altapress.ru. Музыканты Барнаула. Предоставлено altapress.ru. Музыканты Барнаула. Предоставлено altapress.ru. Музыканты Барнаула. Предоставлено altapress.ru.

Но не все музыкальные коллективы любят выступать в местах общепита. Некоторым больше по душе различные городские мероприятия, свадьбы или стрит-концерты. На стрит-концертах, как правило, зарабатывают музыканты, исполняющие только свою музыку. К примеру, в Барнауле к таким относится группа «Волны».

«Для нашей группы (мы не играем на банкетах чужие песни) стрит-концерты — это один из популярных видов заработка. А зрители — это обычные прохожие, и они могут поддержать музыкантов небольшим пожертвованием „в шапку“», — делится Артем Сабельников, солист группы «Волны».

Музыканты Барнаула. Предоставлено altapress.ru.

Довольно неплохо оцениваются выступления групп на свадебных торжествах. Стоимость работы музыкального коллектива на таком празднике в среднем обойдется в 40 тыс. рублей. В эту сумму войдет не только оплата творчества музыкантов, но и аренда аппаратуры и услуги звукорежиссера.

Музыкальные школы

Новым видом дохода музыкантов является реализация вполне конкретных бизнес-проектов. Барнаулец Вячеслав Климашин вывел на рынок частную музыкальную школу. Rock School находится в старой части города. Здесь нет обязательных для классических школ уроков сольфеджио и музыкальной литературы. Теория преподается, но не в привычной форме.

Музыкальное оборудование. Предоставлено altapress.ru. Музыканты Барнаула. Предоставлено altapress.ru. Музыканты Барнаула. Предоставлено altapress.ru.

Преподаватели Rock School рассказывают: «Если ученик горит желанием научиться играть песню Numb группы Linkin Park, мы не можем ему запретить и заставлять сначала годами учить теорию».

Вячеслав Климашин,

владелец школы:

У нас в школе больше сотни учеников в возрасте от шести до 50 лет. Первое занятие ознакомительное. Если человек имеет какую-то базу, мы его просим сыграть, оцениваем уровень, недостатки, возможности, музыкальные предпочтения. Если человек совсем не владеет инструментом, то начинаем с азов.

Посещение школы Климашина стоит 2 тыс. рублей в месяц. В эту сумму входит четыре индивидуальных часовых занятия с преподавателем. Но важно, что дополнительно (и уже бесплатно) человеку Rock School дает возможность выступать на концертах, которые школа проводит несколько раз в год в барнаульских клубах, и записывать собственные каверы.

Дальнейшее развитие ученика зависит от него самого. Захочет освоить лишь несколько аккордов, чтобы исполнить песню группы «Ленинград», — хорошо. А если возникнет желание заниматься углубленно, то преподаватель обучит самым сложным тонкостям выбранного направления. И привьет ученику желание открывать все более широкие границы музыкального мира.

Частные уроки

Многие музыканты Барнаула зарабатывают частными уроками. По мнению репетиторов, данный бизнес тоже способен «прокормить».

Илья Нузиров,

преподаватель:

Частные уроки очень востребованы. Это тоже хороший способ зарабатывать деньги, занимаясь музыкой. Кому-то из учеников ближе классика, а кто-то стремится один в один переигрывать современную эстраду.

Музыканты Барнаула. Предоставлено altapress.ru.

Учащимися могут становиться люди любого возраста. Каких-либо особых рамок или ограничений нет, главное — чтобы было желание.

Илья Нузиров,

преподаватель:

В основном, конечно, на занятия приходят школьники и студенты, средний возраст от 14 до 24 лет. Кто-то приходит ко мне по рекомендации. Часть учеников находит объявление в «ВКонтакте» или на «Авито».

Стоимость частных уроков у преподавателей разнится. В основном цена одного занятия — 350−400 рублей.

Сдача собственной студии в аренду

Одна из интересных бизнес-идей, которые реализуют барнаульские музыканты, — открытие студии звукозаписи и сдача ее в аренду.

Музыкальное оборудование. Предоставлено altapress.ru. Музыкальная студия. Предоставлено altapress.ru. Музыкальное оборудование. Предоставлено altapress.ru. Музыкальное оборудование. Предоставлено altapress.ru. Музыкальное оборудование. Предоставлено altapress.ru. Музыкальное оборудование. Предоставлено altapress.ru. Музыкальное оборудование. Предоставлено altapress.ru. Музыкальное оборудование. Предоставлено altapress.ru. Музыкальное оборудование. Предоставлено altapress.ru.

К примеру, в 2011 году Артем Сабельников открыл студию Wave-Records. Изначально она предназначалась для репетиций самой группы, отсюда и название. Но затем Артем решил, что параллельно ее можно предоставлять в аренду для репетиций и записей другим барнаульским музыкантам.

Артем Сабельников,

солист группы «Волны»:

Мы предоставляем аренду оборудования. В нашей студии можно не только порепетировать, но и записать авторские песни. Также мы занимаемся аудиорекламой и корпоративными роликами. Многие клиенты записывают у нас поздравительные композиции к дням рождения, юбилеям, другим праздникам. Это приносит нам основной доход.

По данным группы в «ВКонтакте», час репетиции в студии Wave-Records стоит 250 рублей. Час записи трека — 800 рублей.

Контракты за границей

Самым высоким источником дохода, по мнению участников группы Live’n’Drive, является музыкальный контракт за границей. Этот коллектив уже дважды подписывал подобные контракты, в 2016 и 2018 годах. Первый — в Китае, второй — в Катаре. Из последнего заграничного турне группа вернулась в феврале 2019 года.

Группа Live'n'Drive Предоставлено altapress.ru

Стоит отметить, что данный способ заработка подойдет не всем коллективам. Контракты длительные — до полугода, нужно все бросать и уезжать.

Но зато одним из главных достоинств такой работы является публика.

«Люди там совершенно другие. Они иначе отдыхают и веселятся. Им надо другую музыку, не такую, какую привыкли слушать у нас. Хотя бывали случаи, когда кто-то из зрителей подходил с просьбой сыграть «Катюшу» , — делятся участники Live’n’Drive.

В среднем доход барнаульских музыкантов за границей — 1200 долларов в месяц на человека.

Однако, несмотря на довольно высокий по алтайским меркам заработок, не все готовы этим заниматься.

«Контракт на полгода видится мне чем-то очень сложным. У меня семья, я очень люблю проводить с ними много времени, а с подобным видом заработка придется лишиться такой возможности, — считает Илья Нузиров.

Екатерина Жолнерова