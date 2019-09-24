Беглый российский сенатор разбогател в Великобритании на 5,5 млрд рублей

Urgula Platinum Limited и Antracite Investment Limited отчитались о подорожании активов до 5,6 млрд рублей (88 млн долларов).
Через эти компании Ананьев владел «Промсвязьбанком», который в 2017 году лишился лицензии. После этого переехал в Лондон.
«К моменту переезда Ананьева в Великобританию, Urgula Platinum Limited и Antracite Investment Limited были должны кредиторам 77 млрд рублей, причем большую часть этой суммы им предстояло выплатить за 12 месяцев», — пишут «Открытые медиа».
За год, судя по отчетности предприятий, Urgula Platinum увеличила свои активы в 32 тысячи раз, а Antracite Investment — в 64 тысячи раз. Источник происхождения средств остается неизвестным — компании отчитываются по упрощенной схеме и не указывают статьи расходов и поступлений.
Дмитрий Ананьев и его брат Алексей являлись учредителями «Промсвязьбанка». В 2018 году кредитная организация подал заявление в полицию на бывших совладельцев, возбуждено уголовное дело о «противоправной деятельности». Обоих банкиров объявили в международный розыск.
В 2017 году Центробанк России предлагал временно ограничить право на выезд за рубеж для бенефициаров и руководителей, которые довели свои банки до плачевного состояния.
Впервые проблему так называемых «беглых» банкиров, которые довели свою кредитную организацию до банкротства, вывели активы и сбежали за рубеж, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подняла в сентябре 2016 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда президент поручил правительству и правоохранительным органам рассмотреть вопрос об ограничении выезда за рубеж руководителей банков с признаками вывода активов.