«Белокуриха горная» может составить конкуренцию популярным горнолыжным курортам

В «Белокурихе-2», получившей официальное название «Белокуриха горная», активно готовятся к новому горнолыжному сезону. Нынешним летом якорный инвестор АО «Курорт Белокуриха» направил более 50 млн рублей на развитие горнолыжных комплексов и сопутствующей туристической инфраструктуры. А в декабре при поддержке правительства Алтайского края АО «Курорт Белокуриха» планирует провести инвестиционный форум, чтобы привлечь новых резидентов на площадку строящегося курорта.

Так, на горнолыжном комплексе «Мишина гора» за лето построили волейбольную площадку (зимой она будет использоваться под каток), кафе, зоны отдыха и барбекю. Сейчас полным ходом идет строительство сервисного центра, где будет работать прокат горнолыжного оборудования и раздевалки. Зимой здесь планируют организовать сноупарк с трамплинами и перилами для сноубордистов.

Владислав Меркулов,

директор горнолыжного комплекса «Мишина гора»:

Комплекс был запущен в январе этого года и за полтора месяца активного сезона привлек свыше 2000 туристов. В этом сезоне на «Мишиной горе» заработает система ски-пасс, пользоваться подъемником можно будет при помощи электронной карты.

На Мишиной горе действуют две трассы с перепадом высот 225 м длиной 980 м, среднего уровня сложности. Они аттестованы международной федерацией FIS для спортивных соревнований в дисциплине «слалом», но подходят также для любителей и новичков.

В 2020—2021 годах здесь появятся сцена и крытый павильон для скалолазания. В перспективе инвестор планирует установить кресельный подъемник и зиплайн для экстремального спуска с горы по канату, а также веревочные парки для детей и взрослых, чтобы сделать площадку горнолыжного комплекса круглогодичной.

Горнолыжный комплекс «Гора Глухариная»

«Белокуриха горная» готовятся к новому горнолыжному сезону. Источник: АО «Курорт Белокуриха».

В этом году в тестовом режиме начнет действовать и горнолыжная трасса на горе Глухариной длиной 2000 метров. Ее высота 950 метров над уровнем моря, перепад высот 300 метров. В ближайшие два года здесь должны установить гондольный подъемник. А пока подняться на гору можно будет на снегоходах и ратраке.

Владислав Меркулов:

Это туристическая трасса для любителей. Также будут подготовлены два спуска по 800 метров каждый для профессиональных спортсменов. В отличие от горы Мишиной на Глухариной больше перепад высот, что позволяет проводить соревнования по двум дисциплинам — «слалом» и «слалом-гигант».

Зимой у подножия Глухариной откроют кафе, а летом 2020-го начнет работать стадион, который в перспективе должен обрасти круглогодичным комплексом.

Лыжно-биатлонный комплекс «Алтайские горы»

«Белокуриха горная» готовятся к новому горнолыжному сезону. Источник: АО «Курорт Белокуриха».

Продолжает развиваться и лыжно-биатлонный комплекс «Алтайские горы». Летом здесь построили второй тренировочный круг на высоте 1000 метров над уровнем моря. Снег на такой высоте выпадает раньше, и спортсмены могут начинать тренировки уже в октябре.

По словам директора комплекса «Алтайские горы» Анатолия Ждановича, минувшей зимой здесь уже тренировалась сборная команда России по биатлону и специалисты дали высокую оценку комплексу. Союз биатлонистов России рассматривает возможность подготовки спортсменов к Олимпиаде-2022 в Пекине на площадке «Белокурихи-2», учитывая схожие условия и близкий часовой пояс.

Анатолий Жданович,

директор комплекса «Алтайские горы», заслуженный мастер спорта , чемпион мира по биатлону:

Преимущество нашего комплекса в том, что он расположен на высотах, где обычно проводятся соревнования по биатлону. Плюс высокая ионизация воздуха, а также потенциал лечебной и оздоровительной базы города-курорта. Если лыжно-биатлонный комплекс полностью оснастить, построить лыжероллерную трассу, гостиницы, стадион, то можно будет вести подготовку лыжников и биатлонистов круглогодично.

Гостиничный комплекс «Олимп-парк»

«Белокуриха горная» готовятся к новому горнолыжному сезону. Источник: АО «Курорт Белокуриха».

Резидент «Белокурихи-2» компания «Сиблюкс», которая занимается деревянным домостроением, возводит на площадке будущего курорта гостиничный экокомплекс «Олимп-парк». Компания уже построила три мини-отеля на 47 номеров и кафе на 100 человек с конференц-залом и сейчас занимается внутренней отделкой зданий. Вторая очередь проекта предусматривает возведение водного комплекса с бассейном и саунами.

Николай Кавун,

генеральный директор компании «Сиблюкс»:

Мне проект «Белокуриха-2» очень интересен. Место уникальное. Благодаря развитию горнолыжных комплексов он может составить конкуренцию Шерегешу. Импонирует и то, что в отличие от других горнолыжных курортов «Белокуриха-2» нацелена на круглогодичное привлечение туристов.

Отели и кафе инвестор планирует запустить в июне 2020 года. Общий объем инвестиций на ввод первой очереди гостиничного комплекса оценивается в 250 миллионов рублей. По словам Николая Кавуна, гостиницы можно было запустить в этом году, но сети газо- и водоснабжения сюда подведут только в следующем.

«Белокуриха горная» готовятся к новому горнолыжному сезону. Источник: АО «Курорт Белокуриха».

Напомним, что проект туристического субкластера «Белокуриха-2» входил в федеральную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» на 2013−2018 годы и получил федеральное финансирование на создание необходимой инженерной инфраструктуры. За эти годы были построены автомобильная дорога, сети электроснабжения, сейчас завершается строительство сетей газо- и водоснабжения и водоотведения.

Евгений Казанцев,

заместитель начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:

Федеральная программа предусматривала возведение внешней инфраструктуры. Чтобы проект развивался дальше, правительство края приняло решение построить внутренние сети, направив на это средства регионального бюджета. Так что сегодня площадка нового курорта практически подготовлена для освоения частными инвесторами.

Инвестиционный форум в декабре

«Белокуриха горная» готовятся к новому горнолыжному сезону. Источник: АО «Курорт Белокуриха».

Чтобы привлечь новых резидентов к реализации этого проекта, АО «Курорт Белокуриха» выступило инициатором межрегионального инвестиционного форума, который пройдет в Белокурихе в первой декаде декабря. Идею поддержали советник президента РФ Игорь Левитин и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Олег Акимов,

заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха»:

Прежде всего мы ищем инвесторов для развития горнолыжного комплекса «Гора Глухариная». Здесь есть все для реализации окупаемого проекта: интересные трассы, площадка под развлекательную инфраструктуру и территория под капитальную застройку. Некоторые крупные компании уже проявляют интерес к проекту.

Участниками форума станут не только представители бизнеса, но и известные российские спортсмены, которые выскажут профессиональное мнение о развитии горнолыжных комплексов в «Белокурихе-2». Свое участие уже подтвердил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

«Белокуриха горная» готовятся к новому горнолыжному сезону. Источник: АО «Курорт Белокуриха».

По мнению представителей регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, инвестиционный форум подтолкнет бизнес к более активному освоению площадки «Белокуриха-2».

Евгений Казанцев,

заместитель начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:

Проект, который получил новое официальное название «Белокуриха горная», является продолжением курорта федерального значения Белокуриха. Белокуриха славится своими лечебными и оздоровительными возможностями. Но ей не хватало дополнительных точек притяжения туристов. Мы видим, что запуск нового горнолыжного комплекса на горе Мишиной в январе текущего года позволил привлечь еще больше отдыхающих на курорт в зимний период. Площадка «Белокуриха горная» востребована — ежемесячно ее посещают тысячи туристов. А проведение инвестиционного форума позволит привлечь к участию в этом проекте новых резидентов.

Справка

По данным регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, объем бюджетных вложений в создание инженерной инфраструктуры на площадке «Белокуриха-2» превышает 1,8 миллиарда рублей. Частные инвестиции в развитие туристических комплексов оцениваются примерно в 1 миллиард рублей.