Белокурихинский инвестор заявил о планах построить новый санаторий и пятизвездочный отель

По словам Ежова, компания определилась с участком под строительство санатория на 120 номеров на «Белокурихе Горной».
Гендиректор также рассказал, что компания намерена построить пятизвездочный отель по аналогии с клиникой «Кивач» — уже заключен договор на проектирование.
Кроме того, в компании продолжат в 2022 году развивать проект «Денисова пещера и археологические памятники».
Константин Ежов,
гендиректор «Курорт Белокуриха»:
Все это, на наш взгляд, сыграет на руку Белокурихе. Почему? Во-первых, здоровая конкуренция всегда стимулирует рост качества, во-вторых, курорт станет местом притяжения туристов, которые смогут ездить в Республику Алтай через Солонешенский район. Поэтому первоочередная задача — добиться выделения средств на строительство дороги через Солонешное и Усть-Кан до Белухи.
Сегодня Чуйский тракт перегружен, и гости региона не могут полностью раскрыть потенциал региона. С появлением новой дороги такая возможность будет. Мы об этом много говорили и продолжим говорить.
Ранее altapress.ru рассказывал, что Белокуриха заняла третье место по популярности для отдыха на Новый год.
Использована информация официального сайта компании «Курорт Белокуриха».