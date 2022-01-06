Белокурихинский инвестор заявил о планах построить новый санаторий и пятизвездочный отель

Гендиректор компании «Курорт Белокуриха» Константин Ежов заявил накануне Нового года, что компания намерена построить в «Белокурихе горной» санаторий на 120 мест. Кроме того, в планах компании построить пятизвездочный отель.

По словам Ежова, компания определилась с участком под строительство санатория на 120 номеров на «Белокурихе Горной».

Гендиректор также рассказал, что компания намерена построить пятизвездочный отель по аналогии с клиникой «Кивач» — уже заключен договор на проектирование.

Кроме того, в компании продолжат в 2022 году развивать проект «Денисова пещера и археологические памятники».

Экскурсия в горнолыжный гластер «Белокуриха-2 Горная». Дарья Зыкова , ИД «Алтапресс»

Константин Ежов,

гендиректор «Курорт Белокуриха»:

Все это, на наш взгляд, сыграет на руку Белокурихе. Почему? Во-первых, здоровая конкуренция всегда стимулирует рост качества, во-вторых, курорт станет местом притяжения туристов, которые смогут ездить в Республику Алтай через Солонешенский район. Поэтому первоочередная задача — добиться выделения средств на строительство дороги через Солонешное и Усть-Кан до Белухи. Сегодня Чуйский тракт перегружен, и гости региона не могут полностью раскрыть потенциал региона. С появлением новой дороги такая возможность будет. Мы об этом много говорили и продолжим говорить.

Ранее altapress.ru рассказывал, что Белокуриха заняла третье место по популярности для отдыха на Новый год.

Использована информация официального сайта компании «Курорт Белокуриха».