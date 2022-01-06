6 января -16°C
﻿
Экономика

Белокурихинский инвестор заявил о планах построить новый санаторий и пятизвездочный отель

Гендиректор компании «Курорт Белокуриха» Константин Ежов заявил накануне Нового года, что компания намерена построить в «Белокурихе горной» санаторий на 120 мест. Кроме того, в планах компании построить пятизвездочный отель.

Денисова пещера.
Денисова пещера.
Антон Нелюбин

По словам Ежова, компания определилась с участком под строительство санатория на 120 номеров на «Белокурихе Горной».

Гендиректор также рассказал, что компания намерена построить пятизвездочный отель по аналогии с клиникой «Кивач» — уже заключен договор на проектирование.

Кроме того, в компании продолжат в 2022 году развивать проект «Денисова пещера и археологические памятники».

Экскурсия в горнолыжный гластер &quot;Белокуриха-2 Горная&quot;.
Экскурсия в горнолыжный гластер «Белокуриха-2 Горная».
Дарья Зыкова, ИД «Алтапресс»

Константин Ежов,
гендиректор «Курорт Белокуриха»:

Все это, на наш взгляд, сыграет на руку Белокурихе. Почему? Во-первых, здоровая конкуренция всегда стимулирует рост качества, во-вторых, курорт станет местом притяжения туристов, которые смогут ездить в Республику Алтай через Солонешенский район. Поэтому первоочередная задача — добиться выделения средств на строительство дороги через Солонешное и Усть-Кан до Белухи.

Сегодня Чуйский тракт перегружен, и гости региона не могут полностью раскрыть потенциал региона. С появлением новой дороги такая возможность будет. Мы об этом много говорили и продолжим говорить.

Ранее altapress.ru рассказывал, что Белокуриха заняла третье место по популярности для отдыха на Новый год.

Использована информация официального сайта компании «Курорт Белокуриха».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость