Белоруссия перестала принимать нефть из России

30 апреля Белоруссия полностью остановила прием нефти из России. Об этом сообщил журналистам первый замгендиректора, главный инженер компании «Гомельтранcнефть Дружба» Андрей Вериго.

Транзит собираются возобновить после вытеснения некачественного сырья ориентировочно 2 мая, пишет ТАСС. Чистая нефть должна поступить на Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Беларуси в субботу, 4 мая. При этом планируется восстановить перекачку сырья только по одной нитке трубопровода «Дружба», а вторая останется закрытой на неопределенное время.

По словам Вериго, эта «вынужденная пауза» даст возможность выполнить необходимые ремoнтные работы. Компания оценивает общий объем некачественной нефти в трубопроводах системы «Дружба» на участках в России, Белоруссии, на Украины и в Польше в размере около 5 млн тонн.