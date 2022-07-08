Белоярский мачтопропиточный завод приступил к реализации нацпроекта «Производительность труда»

Стартовое совещание в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда» состоялось 5 июля на площадке АО «Белоярский мачтопропиточный завод». Специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) напомнили сотрудникам и руководству предприятия о целях национального проекта, а также рассказали об открывающихся перед компанией возможностях.

Кроме того, вовлеченных в нацпроект сотрудников предприятия ознакомили с укрупненной дорожной картой на ближайшие три месяца работы.

В ходе совещания генеральный директор предприятия Виталий Махров подчеркнул, что современная действительность ставит перед компанией серьезные задачи — быть конкурентоспособными и гибкими к изменениям на рынке.

«Не секрет, что производительность труда в России отстает от мировых показателей, и мы рады принять участие в национальном проекте „Производительность труда“. В нацпроекте уже участвуют тысячи предприятий, внедряющих бережливое производство, что, безусловно, положительно скажется на производительности нашей страны. АО „Белоярский мачтопропиточный завод“ — предприятие, ведущее свою историю с 1941 года, где многие процессы уже давно требуют оптимизации. Мы стремимся быть эффективными, поэтому приняли решение участвовать в проекте и внедрить инструменты бережливого производства на нашем заводе», — сказал руководитель предприятия.

Также он пожелал всем успехов в этой интересной работе.

Отметим, что О «БМПЗ» выбрало для оптимизации процесс «Производство стоек железобетонных», а сотрудники предприятия на этапе подготовки прошли базовые программы обучения по первому модулю (базовое обучение по основам бережливого производства, производственный анализ, реализация проектов по улучшению), который был финализирован тренингом по картированию.

Помимо этого предприятию предстоит пройти обучение по 5С, анализу эффективности оборудования, стандартизированной работе, а также провести специализированные тренинги по декомпозиции целей и Эффективному инфоцентру.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.