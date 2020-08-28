За первую половину 2020 года жители Алтайского края получили кредитов почти на 83 млрд рублей, что на 5,5 млрд рублей больше, чем год назад. Если учесть, что в крае проживает около 2,4 млн человек, то кредитная нагрузка на одного жителя составила 34,5 тыс. рублей.
Как сообщили в территориальном управлении Сибирского ГУ Центробанка России, «около 20% полученных в банках денег были направлены на приобретение жилья, остальные — на иные потребительские нужды».
При этом заемщиков не сдержал даже тот факт, что в апреле некоторые банки, работающих в крае, ужесточили требования к ним и уменьшили максимальный размер кредита, а также оптимизировали свою продуктовую линейку. Это лишь частично снизило спрос на потребительские кредиты в течение апреля и мая.
«После частичной отмены ограничительных мер в регионе треть банков в Алтайском крае с июня этого года смягчили условия выдачи потребительских кредитов. Несколько уменьшились ставки, а ссуды стали выдавать на более длительные сроки. Еще 61% банков оставили условия прежними. В результате уже в июне спрос на потребительские кредиты восстановился до уровня февраля — 11,4 млрд рублей», — отметил заместитель управляющего Отделением Барнаул Банка России Андрей Антипов.
На 1 июля портфель потребительских кредитов составил 133 млрд рублей — это сопоставимо с годовым бюджетом Алтайского края, который на 2020 год принят в размере 112,4 млрд рублей.