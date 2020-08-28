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Экономика

«Берешь — чужие, отдаешь — свои». Жители Алтайского края вновь закредитовались

Пандемия коронавируса и введение ограничительных мер по передвижению и работе вероятнее всего повлияли на кредитование жителей Алтайского края в первом полугодии 2020 года. Они набрали займов на общую сумму сопоставимую с годовым бюджетом региона.

Кредиты.
Кредиты.
Михаил Хаустов

За первую половину 2020 года жители Алтайского края получили кредитов почти на 83 млрд рублей, что на 5,5 млрд рублей больше, чем год назад. Если учесть, что в крае проживает около 2,4 млн человек, то кредитная нагрузка на одного жителя составила 34,5 тыс. рублей.

Как сообщили в территориальном управлении Сибирского ГУ Центробанка России, «около 20% полученных в банках денег были направлены на приобретение жилья, остальные — на иные потребительские нужды».

При этом заемщиков не сдержал даже тот факт, что в апреле некоторые банки, работающих в крае, ужесточили требования к ним и уменьшили максимальный размер кредита, а также оптимизировали свою продуктовую линейку. Это лишь частично снизило спрос на потребительские кредиты в течение апреля и мая.

«После частичной отмены ограничительных мер в регионе треть банков в Алтайском крае с июня этого года смягчили условия выдачи потребительских кредитов. Несколько уменьшились ставки, а ссуды стали выдавать на более длительные сроки. Еще 61% банков оставили условия прежними. В результате уже в июне спрос на потребительские кредиты восстановился до уровня февраля — 11,4 млрд рублей», — отметил заместитель управляющего Отделением Барнаул Банка России Андрей Антипов.

На 1 июля портфель потребительских кредитов составил 133 млрд рублей — это сопоставимо с годовым бюджетом Алтайского края, который на 2020 год принят в размере 112,4 млрд рублей.

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