Бережливое производство в кабинетах. В Алтайском крае сертифицирована «Фабрика Офисных Процессов»

Эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда провели 31 августа и 2 сентября две «Фабрики Офисных Процессов».

Обучение было организовано для представителей предприятия-участника нацпроекта «Производительность труда» ООО «Газпром газораспределение Барнаул», Минэкономразвития Алтайского края и КАУ «АЦКР».

Специалисты продемонстрировали, как инструменты бережливого производства позволяют добиться высоких финансово-экономических показателей в офисном процессе, как обнаруживать и формулировать проблемы, определять потери, а также разрабатывать решения для оптимизации работы и реализовывать их на практике.

Участники «Фабрики Офисных Процессов» убедились в том, что улучшения напрямую влияют на операционные и экономические результаты деятельности предприятия.

Сертификация алтайской «Фабрики Офисных Процессов» состоялась 2 сентября. Необходимую аттестацию на проведение специализированных тренингов для сотрудников предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» прошли тренеры — сотрудники регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) — Александр Вагенлейтер и Константин Трегуб.

Справка

«Фабрика Офисных Процессов» (ФОП) — это учебная практическая площадка, на которой участники получают опыт применения инструментов бережливого производства в офисных процессах, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности организации в целом.

«Фабрика офисных процессов» базируется на подходе «обучение действием» (action learning). Суть данного метода сводится к тому, что обучение происходит путем решения непривычных и нестандартных задач. Обучение происходит посредством анализа своего практического опыта и опыта коллег. ФОП включает в себя три раунда, в течение которых участники должны достичь цели по операционным и экономическим показателям.

Целевая аудитория ФОП: руководители и сотрудники предприятий-участников: директора, заместители директоров по ключевым направлениям, начальники отделов, руководители подразделений, участники рабочих групп проектов улучшений; сотрудники региональных команд.

ФОП открыта в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru.

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