Бесплатный вебинар по экспорту пройдет в сентябре

Мероприятие будет интересно всем, кто ведёт торговую деятельность за границей и хочет узнать о госпрограммах, реальных кейсах по поддержке экспортеров и как застраховаться от колебаний валютного курса.

Банк «Левобережный» продолжает организовывать серию мероприятий, посвященных внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Новый вебинар «Ориентир на экспорт. Развитие деловых связей: практические инструменты» состоится в среду, 23 сентября.

Своим опытом с участниками онлайн-трансляции поделятся эксперты в области ВЭД. Сотрудник Российского экспортного центра (РЭЦ) Елена Брагова расскажет об актуальных государственных программах поддержки, осуществляемых РЭЦ в 2020 году. Текущую ситуацию на рынке Китая с анализом тенденций и кейсами по поддержке экспортеров опишет Людмила Федорова, основатель SkyLex Group. Ее коллега Сергей Кулешов продолжит тему докладом про логистику сборных грузов в Китай, сделав акцент на реальных проблемах доставки и способах их решения.

Разработчик сервиса «ВЭД-ассистент» Наталья Кальченко презентует участникам возможности и принципы работы программы, которая позволяет самостоятельно, без обращения в банк проводить ряд операций по торговым отношениям с иностранными партнерами. Еще одну актуальную для экспортеров тему — фиксирование курсов валют — раскроет зам. начальника валютного управления Банка «Левобережный» Олег Ворошилов. Завершится мероприятие традиционно ответами на вопросы участников.

Вебинар состоится 23 сентября с 14:00 до 16:30 (время новосибирское). Участие бесплатное, нужно лишь заранее подать заявку. В день проведения семинара всем зарегистрированным участникам по электронной почте придет ссылка для доступа. Дополнительную информацию уточняйте по телефону: 8−800−3333−555 (вн. 6019).

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