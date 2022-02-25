Беспрецедентные санкции: банки, госкомпании, экспорт. Сколько за день потеряли магнаты

Администрация президента США Джо Байдена объявила второй транш финансово-экономических санкций против России в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик (ДНР/ЛНР) и военной операцией на Украине, пишет РБК.

Новые санкции названы «беспрецедентными», а министерство торговли заявило об «обширных строгих ограничениях в области экспортного контроля».

Санкции «возложат суровые издержки на российскую экономику — как немедленно, так и со временем», считает Байден.

ВТБ и 20 «дочек»

После внесения банка ВТБ в санкционный список Великобритании (с заморозкой активов в этой стране) аналогичное решение объявили власти США.

Санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе номинированных в долларах США и евро, заверила пресс-служба ВТБ.

Но клиентам-юрлицам рекомендовано временно воздерживаться от проведения операций и расчетов в долларах и евро.

Доллары. Валюта. CC0

ВТБ стал крупнейшим российским банком, попавшим в список SDN. Но еще в мае 2018 года глава ВТБ Андрей Костин говорил, что у банка есть и «план Б», и «план В» на случай американских санкций.

Вместе с материнским ВТБ Минфин США внес в санкционный список 20 его «дочек», расположенных в России и еще восьми странах. В список SDN также добавлены банк «ФК Открытие» (принадлежит Банку России), Новикомбанк и Совкомбанк.

Сбер

В отношении крупнейшего в России Сбербанка и 25 его дочерних организаций американские власти ввели менее жесткие ограничения, признавая «уникальную важность банка для российской экономики».

С 26 марта 2022 года американским финансовым институтам запрещается открывать или вести корреспондентские или транзитные (payable-through) счета для Сбербанка. Соответственно, к тому времени у него должны быть закрыты и такие же счета с американскими банками (если имеются).

Кроме того, банки США должны будут отклонять платежи, в которых участвует Сбербанк.

Сбербанк. Анна Зайкова , altapress.ru

В отличие от режима блокирующих санкций против ВТБ американские банки не станут замораживать средства Сбербанка, если те окажутся в их зоне досягаемости, а должны лишь отклонить транзакцию.

Госсектор

Минфин США расширил и ужесточил действующие с 2014 года секторальные санкции, которые до настоящего времени предполагали запрет для американских граждан и компаний приобретать новые акции или долгосрочные облигации пяти госбанков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и ВЭБ. РФ), нефтегазовых компаний «Роснефть», «Газпромнефть», «Транснефть» и НОВАТЭК, а также госкорпорации «Ростех».

В свое время эти ограничения заставили российские банки и компании активно сокращать внешний долг, а новых акций эмитенты, находящиеся под секторальными санкциями, с тех пор не выпускали.

Теперь США унифицировали для всех компаний под секторальными санкциями предельный срок долговых обязательств, которые американцам можно приобретать, — до 14 дней.

Секторальные ограничения

Одновременно расширился список компаний, попадающих под эти секторальные ограничения на привлечение американского финансирования.

Так, добавились Московский кредитный банк (МКБ), Альфа-банк, «Совкомфлот», Российские железные дороги (РЖД), АЛРОСА, «Газпром», «Ростелеком» и «РусГидро». В последние пару лет еврооблигации размещали РЖД, АЛРОСА, Альфа-банк, «Газпром», МКБ. Теперь участие американских инвесторов в будущих евробондах этих компаний станет практически невозможным.

Цифра

Между тем богатейшие люди России потеряли в день начала спецоперации более $38 млрд.