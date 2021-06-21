Бесценный обмен опытом. Делегация Алтайского края приняла участие в III Федеральном форуме «Производительность 360»

Делегация Алтайского края приняла участие в III Федеральном форуме «Производительность 360», который прошел в Нижнем Новгороде и завершился 16 июня.

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая. Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития».

На форуме присутствовали руководители предприятий — участников национального проекта «Производительность труда», представители экспертного сообщества и органов государственной власти, которые обсудили актуальные вопросы повышения эффективности бизнеса.

Мероприятие было организовано Минэкономразвития России совместно с Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда при поддержке правительства Нижегородской области.

Основным событием форума стало награждение на пленарном заседании победителей конкурса лучших практик повышения производительности труда среди участников национального проекта «Производительность труда».

Также представители предприятий и органов исполнительной власти российских регионов посетили площадки компаний, повышающих производительность в рамках национального проекта, прошли тренинги по управлению изменениями и управлению эффективностью, а также обучение на «Фабрике офисных процессов».

Алтайский край представляла делегация в составе заместителя министра экономического развития региона, начальника управления инновационного развития и кластерной политики Алексея Ерохина, директора КАУ «Алтайский центр кластерного развития» Сергея Кореннова и начальника отдела повышения производительности труда (руководителя Регионального центра компетенций в сфере производительности труда) Александра Вагенлейтера.

В рамках форума Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Алтайского края получил сертификат соответствия требованиям методических указаний «Проведение сертификации региональных центров компетенции в сфере производительности труда субъектов Российской Федерации» по итогам оценочных мероприятий, проведенных Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда с 15 по 23 марта 2021 года.

Справка

Форум «Производительность 360» является ключевой дискуссионной площадкой для участников национального проекта «Производительность труда». Основная цель форума сводится к обмену опытом в сфере бережливого производства и тиражирование лучших практик повышения производительности труда. В текущем году участниками форума «Производительность 360» стали более 1300 представителей предприятий и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

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