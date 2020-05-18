Без хлеба не останемся. Алтайские аграрии чихать хотели на коронавирус и продолжают посевную

В Алтайском крае, не смотря на введенный режим самоизоляции и масок, посевная кампания 2020 года идет полным ходом.

Алтайские сельхозпредприятия, агроснабженцы и продавцы средств защиты растений и удобрений попали в список тех, кому можно работать в период пандемии.

По данным регионального минсельхоза на 14 мая, в Алтайском крае было засеяно 1,737 млн. га (39%) яровых культур, в том числе зерновых и зернобобовых культур — 991 тыс. га (33%), подсолнечника — 436 тыс. га (64%), кормовых культур — 99 тыс. га (33%).

В то же время уже завершилась посевная сахарной свеклы — ее площадь составила в крае 23,5 тыс. га.

В масштабах страны, по словам федерального министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, посевная кампания преодолела экватор. По данным на 14 мая, темпы сева превышали прошлогодние показатели. Засеяно 26,9 млн га из запланированных 52 млн га.