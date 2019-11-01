Без обуви, но со смартфоном: о «сложном феномене» бедности россиян рассказал эксперт

Президент хозяйственного партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев считает бедность в России «сложным феноменом», суть которого не сводится лишь к отсутствию каких-то важных компонентов.

«Росстат утверждает, что выросло число россиян, которым хватает денег только на еду и одежду», напомнил экономист в интервью Forbes. Однако, полагает Дмитриев, «такой критерий не очень точен», поскольку «бедность в России — это гораздо более сложный феномен».

Смартфоны

«Доходы стагнируют уже несколько лет. Но, как только в 2017 году ситуация с доходами чуть-чуть улучшилась, мы увидели бум покупок смартфонов. И бедные семьи, у которых доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума и которые 40% бюджета тратят на еду, были активными покупателями этих смартфонов», — уверен эксперт.

Осознанный выбор

Кроме того, указал он, «в бедных семьях растет число кондиционеров, автомобилей и компьютеров», пишет «Росбалт».

«Таким семьям может не хватать денег на одежду и еду, но только потому что они вынуждены платить проценты по кредитам на крупные покупки, им приходится экономить. Это вопрос осознанного выбора приоритетов каждой семьей», — убежден экономист.

Критическая бедность

По оценкам эксперта, «проблема критической бедности, когда действительно нет денег на минимальный набор одежды и еду, касается меньше 1% населения».

«Подавляющее большинство наших бедных точно не голодает», — добавил Дмитриев.

Дешевые бренды

На днях были обнародованы результаты опроса «Ромира», согласно которым треть россиян — 33% — стараются приобретать товары более дешевых брендов и не покупать дорогие виды продуктов, причем за последние 5 лет доля подобных покупателей увеличилась на 10 процентных пунктов.

Каждый пятый россиянин (22%) покупает только те товары, которые он точно будет использовать. 17% покупателей выбирают товары по промоакциям и скидкам, а также ищут магазины со специальными предложениями. Сокращают частоту похода в магазин с целью уменьшения трат 12% респондентов, указывают эксперты исследовательского холдинга.

Лишь 16% россиян ни на чем не экономят и готовы платить за высокий уровень качества и обслуживания.

С 2014 года доля подобных покупателей сократилась ровно в 2 раза (с 32%).

Национальная цель

Одной из национальных целей развития страны, указанных в «майском» указе президента, стало двукратное снижение уровня бедности к 2024 году. Правительству предстоит сократить уровень бедности до 6,6%.