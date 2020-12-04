Без цифры противостоять COVID-19 невозможно. В Барнауле подвели итоги 2020 года в сфере IT

Информационное бизнес-сообщество удовлетворено итогами 2020 года, он мог сложится гораздо хуже. К такому выводу пришли участники экспертного совета премии «Менеджер года» в сфере IT. Чиновники, предприниматели, представители академической науки поделились результатами работы по внедрению и применению цифровых технологий в компаниях и государственных структурах.

Экспертный совет по информационным технологиям в Барнауле. 3 декабря 2020 года

Об образовательных программах из Алтайского края для всей страны, тепловизоре для Театра Драмы и о том, почему теперь не придется идти в поликлинику за результатом теста на COVID-19, читайте в нашем материале.

Еще больше высокоскоростного интернета

Самый масштабный IT-проект на сегодняшний день в регионе, по оценкам Евгения Зрюмова, министра связи и цифрового развития Алтайского края, — это «информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

В 2019 году в рамках проекта к высокоскоростному интернету было подключено 500 объектов социального назначения — школы, ФАПы, пожарные участки. В этом году результат оказался более впечатляющим — 728 объектов. Условный план перевыполнили на 4 ФАПа, добавил министр. В итоге за все время реализации проекта к высокоскоростному интернету подключено 1.5 тыс. объектов — школ, больниц, поликлиник, ФАПов и т.д.

Экспертный совет по информационным технологиям в Барнауле. 3 декабря 2020 года Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Эти работы выполнял государственный подрядчик «Эр-Телеком» во взаимодействии с другими операторами рынка.

Зрюмов подчеркнул, что сейчас создается «цифровой каркас региона», это происходит практически в каждом населенном пункте. Министр пояснил, что к 2030 году необходимо подключить в Алтайском крае к высокоскоростному интернету порядка 97% домохозяйств.

Защищен — значит , вооружен

В рамках программы «информационная безопасность» Минцифрой сейчас создается специальная площадка, основная функция которой — обработка данных, поступающих из всех государственных информационных систем.

Соответственно, им будет обеспечена централизованная защита данных, заверяет Зрюмов.

Государственный дата-центр планируется запустить в Алтайском крае к концу 2020 года.

Бумага все стерпит

Особое внимание Евгений Зрюмов уделил реализации программы «Цифровое государственное управление», сервисами которой может воспользоваться любой житель РФ.

Программа позволяет избавиться от «бумажной волокиты» — практически все социальные услуги теперь доступны жителям страны в электронном виде.

Портал госуслуг Скриншот gosuslugi.ru

К примеру, речь идет о ковидных выплатах родителям детей в возрасте до 16 лет, которую можно оформить на сайте без предоставления бумажных документов. То же самое касается и финансовой помощи родителям, возраст детей которых составляет от 3 до 7 лет.

Проблем с получением этих выплат в крае не возникла. А заказывались они в основном через портал «Госуслуги».

Евгений Зрюмов,

министр связи и цифрового развития Алтайского края:

Сейчас параллельно с нашим экспертным советом идет видеоконференция, где обсуждается развитие еще одной услуги, которая будет транслироваться на всю Россию — прием заявлений от родителей на запись в первый класс. Можно сказать, что в стране выстраивается система однородных сервисов, которые мы в Алтайском крае будем сопровождать и развивать в цифровом виде.

Зрюмов добавил, что согласно статистике, востребованность услуг в электронном виде в этом году пользуется рекордным спросом. По его словам, в начале мая количество жителей Алтайского края, зарегистрировавшихся на портале «Госуслуги», увеличилось в 5 раз.

«Ростелеком» поздравил миллионного пользователя портала госуслуг в Алтайском крае. 1 февраля 2018 года Архив компании «Ростелеком»

Евгений Зрюмов,

министр связи и цифрового развития Алтайского края:

Люди поняли, что можно, не выходя из дома и не подвергая своё здоровье опасности, оформить все необходимые выплаты и получить их на банковские карты. Это является очень важным результатом всей нашей работы.

Алтайский край всех учит

Также эксперт рассказал о результатах реализации проекта «Кадры для цифровой экономики». Зрюмов отметил, что, изучая новинки, появляющиеся на образовательном рынке страны, стало ясно — продукты данной сферы пользуются огромной популярностью.

АГУ вошел в ТОП-25 ведущих вузов России. Фото: архив Алтайского государственного университета.

Поэтому Алтайский край решил принять участие в проекте по созданию «персональных цифровых сертификатов». Наш регион был одним из 20, кому предоставили возможность участвовать в конкурсе, рассказывает чиновник. Затем этот список расширили до 48 субъектов Федерации.

Задача проекта — создать собственный образовательный продукт и заинтересовать им студентов.

Евгений Зрюмов,

министр связи и цифрового развития Алтайского края:

Конкурсная площадка была открыта для жителей тех регионов, которые прошли в этот проект, и для университетов, которые могли предоставить свои образовательные программы в сфере IT. Мы долго сомневались, в каком формате следует принять участие. Не было никаких указаний, как разрабатывать образовательную программу. Все наши университеты вошли в рабочую группу и предлагали свои решения. В итоге в программе на старте приняли участие Алтайский госуниверситет и АлтГАКИ.

Зрюмов подчеркнул, что классический университет смог принять участие во всех 16 образовательных программах, второй — только в одной. По мнению министра, образовательная планка для вуза на входе в программу была равна 100 учащимся.

Карантин. Компьютер. CC0

Если университет набрал необходимое количество студентов, за их обучение платило государство, в противном случае, вуз должен был потратить собственные средтва.

В итоге, благодаря участию в этом проекте, Алтайский край смог привлечь в экономику региона около 50 млн. рублей.

Евгений Зрюмов,

министр связи и цифрового развития Алтайского края:

Стоимость одного сертификата составляет от 30 тыс. рублей. На наши образовательные программы записались со всей России около 2200 человек. Выходит, что порядка 50 млн рублей — это вливание в экономику Алтайского края. Нужно понимать, что 2200 человек это — 15% всех заявленных учащихся по стране. Таким образом, мы показали, что на уровне РФ наше образование в сфере информационных технологий весьма конкурентоспособно.

О перспективах на 2021 год

Зрюмов подчеркнул, что в первую очередь Алтайкомсвязь будет продолжать реализовывать и развивать данные проекты в регионе.

Прежде всего, в министерстве цифрового развития планируют завершить подключение к высокоскоростному интернету всех социально значимых объектов края. Кроме того, в 2021 году массово начнется установка локальных вычислительных сетей в школах.

Экспертный совет по информационным технологиям в Барнауле. 3 декабря 2020 года Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Серьезные проекты будут реализованы в цифровизации медицинских услуг. Их старт был дан в этом году при участии компании «Русь-Телетех».

Евгений Зрюмов,

министр связи и цифрового развития Алтайского края:

Когда появляются локальные вычислительные сети у школ, это означает, что до каждого класса будет доведен интернет, и им будет обеспечен весь образовательный процесс.

Также в крае продолжится цифровизация социально значимых государственных и муниципальных услуг. «Будем задействовать все ресурсы портала «Госуслуги», добавляет министр.

Результаты теста на COVID-19 в вашем телефоне

В заключении министр рассказал еще об одном проекте, который готовится совместно с Минздравом Алтайского края.

При авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) пользователь сможет узнавать о результатах теста на COVID-19, не выходя из дома.

Жители Барнаула теперь могут сдать тест на коронавирус самостоятельно и не выходя из дома.

Евгений Зрюмов,

министр связи и цифрового развития Алтайского края:

Не нужно будет стучаться в поликлиники, стоять в очередях, где есть риск заразиться. Жителям края достаточно будет взять в руки телефон, чтобы узнать результат теста на коронавирус.

По словам министра, данный проект будет завершен к концу 2020 года. А со следующего начнется его эксплуатация.

Годовой объем работ — за несколько недель

Светлана Седова, директор по работе с корпоративным и госсегментом Алтайского филиала «Ростелекома», рассказала, что делала компания в ответ на новые запросы бизнеса в условиях пандемии и переходе части сотрудников на удаленную работу.

По словам Светланы, в первую волну пандемии нагрузка на сеть «Ростелекома», в среднем выросла на 20%, количество обращений в колл-центр — в 2,5 раза.

Экспертный совет по информационным технологиям в Барнауле. 3 декабря 2020 года Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Для того, чтобы снизить нагрузку на сеть, компания в несколько раз расширила пропускную способность каналов связи — в течение нескольких недель удалось реализовать годовой объем работ.

Светлана Седова,

директор по работе с корпоративным и госсегментом Алтайского филиала «Ростелекома»:

Важно, что у нас были ресурсы на модернизацию сети в таком темпе. Затем мы усилили работу техподдержки и колл-центров. И в течение года активно строили оптическую сеть и подключали к ней населенные пункты Алтайского края, чтобы как можно больше людей могли решать свои проблемы дистанционно, с помощью интернета.

Кроме того, отмечает эксперт, компания активно переводила своих бизнес-клиентов на электронный документооборот, большая часть счетов формировалась через личные онлайн-кабинеты.

Для снижения финансовой нагрузки Ростелеком ввёл акционные предложения — к примеру, услуга «8−800…» за 1 рубль. Помимо этого, для организации удаленных рабочих мест было разработано комплексное решение с единой платформой сервисов и защитой корпоративной информации от сетевых угроз и вредоносного ПО.

Тепловизоры для Театра Драмы

С началом второй волны пандемии «Ростелеком» подготовил для бизнеса комплексные решения с набором требуемых услуг и единым договором. Компания разработала и предложила новые продукты для предпринимателей, такие как «Виртуальная АТС», «Видеонаблюдение», «Ростелеком Экраны».

Также провайдер запустил в продажу тепловизоры, которые позволяют бесконтактно выявлять людей с повышенной температурой. К примеру, одна из таких систем установлена в Алтайском краевом театре драмы им. Шукшина. Поэтому, отмечает Седова, «можно смело идти на спектакль, не боясь контакта с заболевшими посетителями».

«Ростелеком» установил тепловизоры в краевом театре драмы. ПАО «Ростелеком»

К осени цена на тепловизионные комплексы сократилась практически в 10 раз, есть возможность приобрести их в рассрочку, заключила эксперт.

Светлана Седова,

директор по работе с корпоративным и госсегментом Алтайского филиала «Ростелекома»:

Наши продукты — «Виртуальная АТС» и тепловизоры, внесены в список передовых международных методов реагирования на COVID-19, который опубликован на платформе Международного союза электросвязи специализированного учреждения ООН.

Трудно , но интересно

Ирина Бубенко, региональный управляющий Альфа-Банка в Барнауле, выделила основные достижения в ИТ работе банка в этом году. Во-первых, мы максимально перевили операции в мобильное приложение, при этом офисы банка не были закрыты для клиентов. Все услуги клиенты могли получить как придя офис, так и в онлайн формате. Во-вторых, были введены эффективные информационные проекты, которыми остались довольны клиенты крупного и среднего бизнеса. Например, раньше Альфа-Банк проводил обучение, семинары, и конференции очно, на которых не всегда получалось присутствовать первым лицам бизнеса. Сейчас у нас есть платформа, на которой мы проводим вебинары, и сотрудники компаний могут подключиться с разных удаленных точек мира. В-третьих, большинство сотрудников банка в разных городах мы перевели на удаленную работу, а это колоссальная поддержка нашего Алтайского ИТ центра.

Региональный управляющий Альфа-Банка Ирина Бубенко. Дмитрий Лямзин.

Ирина Бубенко,

региональный управляющий Альфа-Банка в Барнауле:

— В период первой волны пришлось перестроиться на режим онлайн, в том числе и в отношении открытия расчетных счетов по видеосвязи. Можно сказать, что благодаря таким технологиям, планы региона, установленные на текущий год, выполнены более чем на 100%.

Подробный материал об итогах 2020 года с комментариями IT-бизнесменов края будет опубликован в итоговом журнале «Свободный курс» и на нашем сайте в середине декабря.