Эксперт: без вливаний Центробанком 6,6 млрд долларов «бакс» стоил бы уже 110 рублей

Центробанк в последние месяцы потратил на поддержку национальной валюты 6,6 млрд долларов, что позволило рублю за этот год снизиться по отношению к доллару лишь на 20%, тогда как цены на нефть рухнули на 70%.

Если бы не валютные вливания ЦБ, то к началу мая доллар стоил бы более 110 рублей, считают аналитики «Газпромбанка».

Аналитики отмечают, что регулятору хватало ресурсов, чтобы поддерживать денежную единицу, не распродавая резервы, пишут «Известия».

По оценке «Газпромбанка», в предыдущие два месяца ЦБ продавал по 250—300 млн долларов в день, сдерживая рост стоимости иностранной валюты.

Правильность действий российского регулятора во главе с Эльвирой Набиуллиной поддержали и экономисты Bank of America. Они отметили, что валютные запасы РФ уменьшились лишь на 400 млн долларов — с 570,4 млрд до 570 млрд долларов.

«В предыдущие кризисы ЦБ приходилось тратить много резервов и повышать ключевую ставку», — говорится в исследовании Bank of America. Отмечается, что в этот раз ЦБ меньше поддерживал рубль валютной ликвидностью, а ставку снижал.

«Отчасти российскому регулятору помогла ФРС, также уменьшившая стоимость денег, но еще в большей мере сказались усилия самого ЦБ, сумевшего обуздать инфляцию и избежать оттока валюты», — отмечают заокеанские аналитики.

Мнения российских экономистов

ЦБ сыграло на руку то, что в карантин уменьшился спрос на иностранную валюту: нет зарубежного туризма, нет импорта заграничных непродовольственных товаров, говорят российские экономисты, пишет ura.ru.

Начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев добавляет. что падение цен на нефть отчасти было компенсировано сокращением доходов и импорта, объяснил он. А снижение цен ОФЗ по факту «заперло» в них большинство нерезидентов, и большого оттока не случилось.

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что рубль, получил отличную поддержку от ЦБ, когда началась пандемия коронавируса и отказ от сделки ОПЕК+. Однако, он предполагает. что такие условия не могут длиться долго и к концу года доллар всё же будет около 100 рублей.