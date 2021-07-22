22 июля 25°C
﻿
Экономика
5

Безналичный способ оплаты от Россельхозбанка — идеальное решение для алтайского бизнеса

Мы живем в эпоху быстрых и фундаментальных перемен в области электронных платежей. Современные услуги становятся более цифровыми, качественными и удобными. Важной составляющей для современного бизнеса является эквайринг, так как при оплате товаров и услуг большинство клиентов используют банковские карты или платежные сервисы. И уже сегодня можно с уверенностью сказать, что большинство россиян используют безналичные способы оплаты. Это просто и понятно для людей, удобно и доступно для продавцов. О развитии эквайринга в Алтайском крае и Республике Алтай и его преимуществах рассказывает директор регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Электронные платежи
Электронные платежи
АО «Россельхозбанк»

Эквайринг — это комплекс банковских услуг по организации приема к оплате банковских карт и платежных сервисов в торгово-сервисных предприятиях. Подключая данный сервис, магазины, супермаркеты и маленькие продуктовые «на углу», салоны красоты, рестораны и даже различные офисы могут принимать безналичный платеж в одно касание по банковским картам и различным девайсам, начиная от смартфонов и «умных часов» до платежного кольца от Россельхозбанка.

Подключение эквайринга организации позволяет увеличить клиентопоток и повысить среднюю сумму чека. Кассиры не ошибутся при выдаче сдачи, а риск получения фальшивых купюр значительно снизится. Это повышает скорость обслуживания клиентов и престиж компании. Эквайринг позволяет идти в ногу со временем и конкурировать в рыночной среде. Торговые предприятия, не принимающие безналичную оплату, значительно отстают в этой гонке.

Ко второй половине июля в Алтайском крае и Республике Алтай установлено более 700 POS-терминалов Россельхозбанка. Только за 2-й квартал 2021 г. в филиале было подключено более 100 новых торговых точек и подписано 5 договоров на QR-эквайринг и количество наших клиентов, желающих воспользоваться такой услугой растет.

предоставляет все существующие виды эквайринга: торговый, интернет-эквайринг, а также новый и набирающий обороты способ оплаты — QR-эквайринг. Эта технология позволяет осуществлять безналичную оплату без платежного терминала: покупателю достаточно открыть приложение своего банка и навести камеру смартфона на изображение QR-кода. Это просто, быстро и выгодно как для торговой точки, так и для клиента. И значит, что в будущем доля безналичных платежей станет еще больше.

Россельхозбанк использует гибкий подход при тарифообразовании и предлагает торгово-сервисным предприятиям индивидуальные условия сотрудничества. Для предприятий общественного питания, жилищно-коммунальных хозяйств, автозаправочных станций, медицинских и образовательных учреждений банк предоставляет льготный тариф с пониженной ставкой.

Для получения более подробной консультации обратитесь в ближайший офис Россельхозбанка или оставьте заявку на сайте www.rshb.ru.

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость