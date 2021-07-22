Мы живем в эпоху быстрых и фундаментальных перемен в области электронных платежей. Современные услуги становятся более цифровыми, качественными и удобными. Важной составляющей для современного бизнеса является эквайринг, так как при оплате товаров и услуг большинство клиентов используют банковские карты или платежные сервисы. И уже сегодня можно с уверенностью сказать, что большинство россиян используют безналичные способы оплаты. Это просто и понятно для людей, удобно и доступно для продавцов. О развитии эквайринга в Алтайском крае и Республике Алтай и его преимуществах рассказывает директор регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Эквайринг — это комплекс банковских услуг по организации приема к оплате банковских карт и платежных сервисов в торгово-сервисных предприятиях. Подключая данный сервис, магазины, супермаркеты и маленькие продуктовые «на углу», салоны красоты, рестораны и даже различные офисы могут принимать безналичный платеж в одно касание по банковским картам и различным девайсам, начиная от смартфонов и «умных часов» до платежного кольца от Россельхозбанка.

Подключение эквайринга организации позволяет увеличить клиентопоток и повысить среднюю сумму чека. Кассиры не ошибутся при выдаче сдачи, а риск получения фальшивых купюр значительно снизится. Это повышает скорость обслуживания клиентов и престиж компании. Эквайринг позволяет идти в ногу со временем и конкурировать в рыночной среде. Торговые предприятия, не принимающие безналичную оплату, значительно отстают в этой гонке.

Ко второй половине июля в Алтайском крае и Республике Алтай установлено более 700 POS-терминалов Россельхозбанка. Только за 2-й квартал 2021 г. в филиале было подключено более 100 новых торговых точек и подписано 5 договоров на QR-эквайринг и количество наших клиентов, желающих воспользоваться такой услугой растет.

предоставляет все существующие виды эквайринга: торговый, интернет-эквайринг, а также новый и набирающий обороты способ оплаты — QR-эквайринг. Эта технология позволяет осуществлять безналичную оплату без платежного терминала: покупателю достаточно открыть приложение своего банка и навести камеру смартфона на изображение QR-кода. Это просто, быстро и выгодно как для торговой точки, так и для клиента. И значит, что в будущем доля безналичных платежей станет еще больше.

Россельхозбанк использует гибкий подход при тарифообразовании и предлагает торгово-сервисным предприятиям индивидуальные условия сотрудничества. Для предприятий общественного питания, жилищно-коммунальных хозяйств, автозаправочных станций, медицинских и образовательных учреждений банк предоставляет льготный тариф с пониженной ставкой.

Для получения более подробной консультации обратитесь в ближайший офис Россельхозбанка или оставьте заявку на сайте www.rshb.ru.