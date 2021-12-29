«Безопасные» купюры. В какой валюте лучше хранить деньги в 2022 году

Как сообщил Коган агентству «Прайм», сбережения лучше держать в долларах или евро — если в долгосрочном периоде тратить их не планируется. «Факт остается фактом», — отметил он.
Доллар США, уточнил руководитель отдела аналитических исследований, по отношению к евро подорожал с 1,19 до 1,13 на фоне общей слабости европейской валюты и энергетического кризиса.
«Достаточно хороши для инвестиций на долгий срок швейцарский франк и иена, есть перспективы роста также и у норвежской кроны, но это валюта — уже условного «второго эшелона», — сказал Михаил Коган.