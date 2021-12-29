1 января -16°C
﻿
Экономика

«Безопасные» купюры. В какой валюте лучше хранить деньги в 2022 году

В октября Федеральная резервная система (ФРС) в США объявила, что в ближайшее время программу выкупа активов «свернут». Этот процесс ускорился, и на прошлой неделе доллар начал укрепляться к наиболее сильным мировым валютам, рассказал Михаил Коган — руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами».

Доллары.
Доллары.
СС0
1 Получается, деньги в ближайшие месяцы лучше хранить в долларах?

Как сообщил Коган агентству «Прайм», сбережения лучше держать в долларах или евро — если в долгосрочном периоде тратить их не планируется. «Факт остается фактом», — отметил он.

2 А на сколько подорожал доллар?

Доллар США, уточнил руководитель отдела аналитических исследований, по отношению к евро подорожал с 1,19 до 1,13 на фоне общей слабости европейской валюты и энергетического кризиса.

Доллары.
Доллары.
СС0
3 В каких еще валютах можно хранить сбережения?

«Достаточно хороши для инвестиций на долгий срок швейцарский франк и иена, есть перспективы роста также и у норвежской кроны, но это валюта — уже условного «второго эшелона», — сказал Михаил Коган.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость