«Безопасные» купюры. В какой валюте лучше хранить деньги в 2022 году

3 В каких еще валютах можно хранить сбережения?

«Достаточно хороши для инвестиций на долгий срок швейцарский франк и иена, есть перспективы роста также и у норвежской кроны, но это валюта — уже условного «второго эшелона», — сказал Михаил Коган.