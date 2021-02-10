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Безопасность для всех. В Барнауле реконструируют мост, связывающий центр с пригородом

Реконструкция моста через реку Власиху по улице Мамонтова продолжается в Барнауле в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Реконструкция моста через реку Власиху.
Реконструкция моста через реку Власиху.
Пресс-служба администрации города Барнаула.

Напомним, что работы на этом объекте стартовали осенью 2020 года. Подрядчиком выступает ООО «Виарум». Все работы будут завершены в августе 2021 года в соответствии с муниципальным контрактом. Общая стоимость реконструкции переправы составляет 53 млн рублей.

В итоге длина моста составит 130 метров, а ширина проезжей части увеличится до 7 метров.

Реконструкция моста через реку Власиху.
Реконструкция моста через реку Власиху.
Пресс-служба администрации города Барнаула.

В рамках реализации нацпроекта предусмотрен очень широкий спектр работ:

  • устройство асфальтированной временной объездной дороги с водопропускной трубой, тротуаром, освещением;
  • вынос и переустройство инженерных сетей;
  • демонтаж существующего моста (полностью);
  • строительство нового моста (опоры, балки, дорожная одежда, тротуары, освещение);
  • демонтаж временной объездной дороги.

На данный момент уже выполнены работы по устройству временной объездной дороги, переносу коммуникаций, демонтажу существующего моста, забивке свай, монтажу балок пролетных строений, ведутся работы по омоноличеванию продольных швов между балками пролетных строений.

Реконструкция моста через реку Власиху.
Реконструкция моста через реку Власиху.
Пресс-служба администрации города Барнаула.

Особо следует подчеркнуть тот факт, что мост через Власиху является важным инфраструктурным объектом, связывающим две половины села Власиха и обеспечивающим транспортное сообщение жителей поселка Лесного и Павловского района с центральной частью Барнаула.

После реконструкции будет достигнуто обеспечение безопасности движения, как автомобильного транспорта, так и пешеходов за счет расширения проезжей части и тротуаров.

Справка

Существующий мост через реку Власиха был построен в самом начале 1980-х годов. После обследования объекта было дано заключение о его аварийном состоянии. В этой связи и было принято решение о реконструкции моста. Ранее работы по ремонту или реконструкции объекта не проводились, выполнялись лишь работы по ремонту перильных ограждений.

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