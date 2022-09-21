Билайн помогает развивать цифровую среду по всей России

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2022) билайн заключил Соглашение о сотрудничестве с четырьмя субъектами РФ.

На ВЭФ-2022 билайн заключил Соглашение о сотрудничестве с четырьмя субъектами РФ.

Участниками Соглашения стали главы Приморского края, Республик Бурятии и Хакасии, а также Чукотского автономного округа.

С помощью этой договоренности будут развивать цифровую среду и экономику на территории регионов, а также реализовывать национальные программы и проекты.

Совместная работа предусматривает развитие телекоммуникационной инфраструктуры, реализацию национальных проектов, а также усиление эффективности управленческой деятельности и повышение инвестиционной привлекательности регионов.

На ВЭФ-2022 билайн заключил Соглашение о сотрудничестве с четырьмя субъектами РФ. Источник фото: билайн

Кроме того, технологии билайна помогут в развитии транспорта, определения потока и уровня миграции населения, а также в разработке инновационных программ в сфере туризма*. Решения по аудио- и видеоаналитике позволят повысить качество оказываемых государственных услуг и уровень безопасности в регионах**.

Также Соглашение уделяет внимание цифровизации населенных пунктов. Оно поможет увеличить безопасность и качество дорог, внедрить систему «умный город», улучшить качество телемедицины, систему интеллектуального учета ресурсов, заняться цифровой образовательной средой.

На ВЭФ-2022 билайн заключил Соглашение о сотрудничестве с четырьмя субъектами РФ. Источник фото: билайн

Александр Шведов,

директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом»:

«Подписанные соглашения продолжают важную работу, которую уже давно ведёт билайн с руководством регионов по комплексной цифровизации территорий. Это важно для того, чтобы качество жизни людей стало лучше. Соглашение также повышает эффективность управления и открывает перспективы для развития экономики регионов. Мы готовы делиться экспертизой, своими передовыми наработками в этой сфере и предоставлять каналы связи, облачные хранилища, дата-центры, в которых хранится и обрабатывается вся информация. Перечень отраслевых решений, в которых могут применяться наши технологии, весьма обширен. Но каждому региону требуется индивидуальный подход, поэтому мы реализуем такие проекты как комплексно, так и путем внедрения отдельных элементов».

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