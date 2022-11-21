21 ноября
﻿
Экономика

«Было бы справедливо»: экс-министр Александр Чеботаев назвал идеальную формулу господдержки АПК

Ежегодный уровень субсидирования агропромышленного комплекса Алтайского края в размере 3,5−3,7 млрд рублей не меняется почти 10 лет. Мало того, условия предоставления поддержки регулярно корректируются, делая ее все более недоступной. Об этом 16 ноября в ходе экспертного совета ИД «Алтапресс» рассказал экс-министр сельского хозяйства края, а ныне председатель Агросоюза Александр Чеботаев.

Село. Техника.
Село. Техника.
Дмитрий Лямзин

По его словам, субсидии в животноводстве и растениеводстве покрывают лишь малую толику затрат. Эти средства надо направлять грамотно, считает Чеботаев, четко отслеживая, какой сфере сельского хозяйства государственная поддержка больше всего нужна. «Руку на пульсе надо держать», — пояснил он.

Александр Чеботаев,
председатель Агросоюза:

Конечно, государственная поддержка АПК во многом зависит от мощи и бюджета региона. Алтайский край — это аграрный регион, что накладывает отпечаток на возможности формирования регионального бюджета. Наш бюджет несет серьезную нагрузку по содержанию и развитию социальной и инженерной инфраструктуры села, обеспечению социальных гарантий граждан. Соответственно возможности для выделения дополнительных средств поддержки аграрной отрасли у нас весьма ограничены.

Александр Чеботаев отмечает: государственная поддержка АПК края на 70% формируется средствами федерального бюджета. Хотя в среднем по России соотношение федеральной и региональной поддержки отрасли составляют примерно 50 на 50.

Экс-министр полагает, что на региональном уровне надо обеспечить максимальное участие хозяйств в федеральных госпрограммах и максимально эффективно использовать имеющийся ресурс.

Хлеб и урожай.
Хлеб и урожай.
Анна Зайкова

Александр Чеботаев,
председатель Агросоюза:

Мы сейчас переживаем за животноводство. Давайте вспомним, как три года до этого ведомство выделяло большие деньги на выращивание сои и рапса, в то время как рентабельность этих культур и так была достаточно высокой. На животноводство в тот момент не посмотрели. Если бы средства были направлены в животноводство, сегодня бы дышалось легче: и поголовье сохранили и фуражное зерно направляли на собственные нужды.

По мнению Александра Чеботаева, регионам нужно дать больше свободы, например, самостоятельно решать, на какие подотрасли и в каких пропорциях распределять средства федерального бюджета.

По официальным данным, сельское хозяйство за последние годы существенно увеличило отчисления в бюджет. Если раньше на каждый рубль, вложенный государством, отрасль отдавала рубль налогов и сборов. На сегодняшний день этот показатель составляет почти 2,5 рубля.

Александр Чеботаев.
Александр Чеботаев.
Дмитрий Лямзин

В 2021 году налоги и отчисления хозяйств края составляли 8,2 млрд рублей. «Мы всегда говорили: было бы справедливо, если бы господдержка ровнялась налогам, заплаченным сельхозпроизводителями в каждом конкретном субъекте. Нам немного обидно, что даже среди регионов Сибири объемы господдержки разнятся в разы», — сообщил Чеботаев.

При этом председатель Агросоюза отметил, что на региональном уровне нужды агропромышленного комплекса прекрасно понимают

Александр Чеботаев,
председатель Агросоюза:

Неделю назад некоторые СМИ написали о том, что губернатор Алтайского края якобы усомнился в целесообразности государственной поддержки сельского хозяйства. Наверное, там имела место некорректная интерпретация сказанных слов. Со своей стороны могу заверить: я был почти на всех заседаниях комиссии Госсовета по сельскому хозяйству, где тема субсидирования АПК поднималась постоянно, в том числе и со стороны председателя комиссии Виктора Томенко.

По состоянию на 1 октября 2022 года на развитие сельского хозяйства Алтайского края перечислено 2,08 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 1,5 млрд рублей (81% годового лимита).

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость