7 декабря
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Экономика

"Было дело, печки зерном топили": на Алтае подводят итоги особого аграрного года

В 2023 году Алтайский край соберет порядка 4,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Предварительные данные 6 декабря озвучил руководитель регионального минсельхоза Сергей Межин. И если по пшенице произошло снижение, то по гречихи, уже точно понятно, будет рекорд.

Уборка урожая на Алтае.
Уборка урожая на Алтае.
Олег Богданов

В преддверии Дня работника сельского хозяйства и пищевой промышленности, который в Алтайском крае торжественно отмечают 7 декабря, за день до этого на заседании в аграрном университете озвучили предварительные итоги уборочной.

Вице-губернатор края Александр Лукьянов сразу сказал, что 2023 год особенный. "Никогда мы не подводили итоги, когда в полях еще стоит 130 тыс. га подсолнечника", - отметил он.

Тем не менее, предварительные данные у минсельхоза имеются. Так, уже известно, что пшеницы в регионе собрано 2,6 млн тонн. Годом ранее было 3,4 млн тонн.

Уборка урожая на Алтае.
Уборка урожая на Алтае.
Олег Богданов

Серьезное снижение по ячменю - 397 тыс тонн в 2023-ем против 644 тыс. тонн в 2022-ом. Снижение валовки на 40% и по овсу, которого в этом году собрали 292 тыс. тонн.

Из зерновых культур урожайной оказалась только гречиха. По предварительной оценке, этой культуры намолочено 884 тыс. тонн, что почти на 8% больше, чем годом ранее.

Сколько собрали масличных

Данные по масличным культурам пока предварительные - из-за погодных условий уборка подсолнечника в Алтайском крае до сих пор не завершена. Информация будет корректироваться.

Село. Техника.
Село. Техника.
Дмитрий Лямзин

Однако, уже понятно, что сои собрано больше, чем в 2022 году, в общей сложности почти 293 тыс. тонн. По рапсу небольшое снижение - 307 тыс. тонн (в 2022 году 320 тыс. тонн).

Говоря о в структуре посевных площадей, Александр Лукьянов отметил, что за последние восемь лет она существенно изменилась, как раз в пользу масличных.

"Я напомню, что мы долго отходили от моно-культуры пшеницы. Был дело, в 2003 году, печки зерном топили", - рассказал он.

Село. Техника.
Село. Техника.
Дмитрий Лямзин

Сколько заработали денег

Говорили и об экономических показателях. По предварительным данным, в 2023 году доля прибыльных предприятий в сельском хозяйстве Алтайского края останется примерно на том же уровне - 85%.

Однако рентабельность производства с учетом господдержки существенно снизится с 41% до 20%.

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