Почему Счетная палата признала турзону «Бирюзовая Катунь» неэффективной

Турзону «Бирюзовая Катунь» признали неэффективной. К таким выводам пришла Счетная палата РФ. Дело в том, что на 4,2 млрд рублей из федерального бюджета алтайская ОЭЗ привлекла лишь 900 млн рублей частных инвестиций, а часть объектов инфраструктуры из-за низкой загрузки невозможно использовать, пишет « Коммерсант ».

По данным Счетной палаты на начало 2018 года, в «Бирюзовую Катунь» вложили 4,2 млрд рублей из федерального бюджета, еще 440,4 млн рублей направили в проект из регионального бюджета. Частные инвестиции составили лишь 853 млн рублей.

На 1 января 2018 года строительство объектов «Бирюзовой Катуни» профинансировали на 4,9 млрд рублей при ожидаемой стоимости 8,4 млрд рублей.

К тому же часть построенных объектов теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории турзоны не эксплуатируется. Это связано с избыточной мощностью инфраструктуры, которая не соответствует реальным потребностям ОЭЗ, считают в Счетной палате.

К примеру, построенные за 382,7 млн рублей канализационно-очистные сооружения мощностью 3,6 тыс. куб. м в сутки, способные обслуживать 12 тыс. человек, невозможно эксплуатировать при текущих объемах стоков 80 куб. м в сутки для 300−700 человек. Из-за малого объема водопотребления подземный водозабор стоимостью 153,5 млн руб. нельзя использовать, потому что его запуск приведет к застаиванию воды.

Эксперты считают, что проблема проекта также связана с отсутствием платежеспособного спроса населения. Дело в том, что туристам выгоднее отдохнуть на пляжах Турции или поехать на более раскрученные сибирские курорты — Шерегеш или Белокуриху.

Цифра

Счетная палата РФ признала неэффективными 10 особых экономических зон из 25 существующих.