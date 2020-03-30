Биржевой курс доллара пробил отметку в 80 рублей

По состоянию на 10:28 мск курс доллара расчетами «на завтра» вырос на 1,4 рубля к предыдущему закрытию до 80,2150 рубля. Курс евро поднялся на 1,06 рубля и оказался на отметке 88,80 рубля (ранее в ходе подскакивал выше 89 рублей), свидетельствуют данные биржи.
При этом эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев констатирует — «котировки Brent опустились еще на 6,5% к $23,3 за баррель», а «позитивных вестей пока нет на фронте ценовой войны на рынке нефти», пишет «Росбалт».
«В случае ухудшения настроений на внешних площадках в ходе торгов американская валюта может попытаться выйти вверх из данного коридора и закрепиться выше 80 рублей за доллар», — считает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.