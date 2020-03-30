Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 марта 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Биржевой курс доллара пробил отметку в 80 рублей

30 марта российская национальная валюта в первый час торгов на Московской бирже теряет позиции к доллару США и евро.

Деньги. Рубли. Монеты.
Деньги. Рубли. Монеты.
СС0

По состоянию на 10:28 мск курс доллара расчетами «на завтра» вырос на 1,4 рубля к предыдущему закрытию до 80,2150 рубля. Курс евро поднялся на 1,06 рубля и оказался на отметке 88,80 рубля (ранее в ходе подскакивал выше 89 рублей), свидетельствуют данные биржи.

При этом эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев констатирует — «котировки Brent опустились еще на 6,5% к $23,3 за баррель», а «позитивных вестей пока нет на фронте ценовой войны на рынке нефти», пишет «Росбалт».

«В случае ухудшения настроений на внешних площадках в ходе торгов американская валюта может попытаться выйти вверх из данного коридора и закрепиться выше 80 рублей за доллар», — считает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость