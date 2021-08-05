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Экономика
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Быстрее и больше. На На ООО «Мартика» оценили эффект от национального проекта «Производительность труда»

Промежуточные итоги реализации национального проекта «Производительность труда» подвели 30 июля на ООО «Мартика».

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития».

Напомним, предприятие в течение полугода работало совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

Сегодня «Мартика» — это один из крупнейших в России производитель товаров народного потребления из пластмасс методами литья под давлением и экструзионно-выдувного формования.

Пилотным потоком для внедрения инструментов бережливого производства был выбран процесс изготовления изделий для хранения, включающий в себя производство инструментальных ящиков, систем хранения, ящиков универсальных.

Эксперты Регинального центра компетенций помогли рабочей группе предприятия проанализировать текущее состояние потока, выявить места, где происходят основные потери, а также разработать план мероприятий по решению выявленных проблем и достижению целевого состояния, и приступить к его реализации.

В итоге всего за шесть месяцев предприятие на пилотном потоке сократило незавершенное производство на 29%, снизило время протекания процесса на 74%, и нарастило выработку на 23,6%.

На складе сборочного участка и производственного департамента внедрили адресное хранение полуфабрикатов, сырья и готовой продукции. Время переналадки термопластавтоматов, закрепленных за производственной ячейкой, сократили на 25,45%, а также разработаны стандарты переналадки.

Руководитель проектного офиса Тимофей Молчанов обозначил достигнутые результаты проекта и целевые ориентиры на следующие 2,5 года. Руководитель отдела по работе с персоналом Екатерина Лебедева оценила эффективную работу экспертов Регионального центра компетенций и рабочей группы, а также сообщила о необходимости постоянного развития производственной системы и заинтересованности руководства компании в поддержании изменений и улучшений на производстве.

Самые активные участники рабочей группы были награждены грамотами и ценными подарками.

Также на предприятии инициировали и приступили к реализации следующего проекта «Оптимизация процесса производства горшков для растений» в рамках дальнейшего этапа «Тиражирование и совершенствование».

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

#АЦКР #Производительность_труда #национальный_проект #рцк #Алтайский_край #ЛидерИзменений

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