Быстрее и больше. На На ООО «Мартика» оценили эффект от национального проекта «Производительность труда»

Напомним, предприятие в течение полугода работало совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

Сегодня «Мартика» — это один из крупнейших в России производитель товаров народного потребления из пластмасс методами литья под давлением и экструзионно-выдувного формования.

Пилотным потоком для внедрения инструментов бережливого производства был выбран процесс изготовления изделий для хранения, включающий в себя производство инструментальных ящиков, систем хранения, ящиков универсальных.

Эксперты Регинального центра компетенций помогли рабочей группе предприятия проанализировать текущее состояние потока, выявить места, где происходят основные потери, а также разработать план мероприятий по решению выявленных проблем и достижению целевого состояния, и приступить к его реализации.

В итоге всего за шесть месяцев предприятие на пилотном потоке сократило незавершенное производство на 29%, снизило время протекания процесса на 74%, и нарастило выработку на 23,6%.

На складе сборочного участка и производственного департамента внедрили адресное хранение полуфабрикатов, сырья и готовой продукции. Время переналадки термопластавтоматов, закрепленных за производственной ячейкой, сократили на 25,45%, а также разработаны стандарты переналадки.

Руководитель проектного офиса Тимофей Молчанов обозначил достигнутые результаты проекта и целевые ориентиры на следующие 2,5 года. Руководитель отдела по работе с персоналом Екатерина Лебедева оценила эффективную работу экспертов Регионального центра компетенций и рабочей группы, а также сообщила о необходимости постоянного развития производственной системы и заинтересованности руководства компании в поддержании изменений и улучшений на производстве.

Самые активные участники рабочей группы были награждены грамотами и ценными подарками.

Также на предприятии инициировали и приступили к реализации следующего проекта «Оптимизация процесса производства горшков для растений» в рамках дальнейшего этапа «Тиражирование и совершенствование».

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

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