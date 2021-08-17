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Экономика
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Быстрые решения. Сотрудники ООО «Витамин Продукт» получили новые знания в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Обучение сотрудников и руководителей предприятия ООО «Витамин Продукт» провели 12 и 13 августа эксперты Регионального центра компетенций в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

Главные темы обучения были заявлены так: «Декомпозиция целей» и «Эффективный инфоцентр».

Основной задачей экспертов было донести до работников и руководства компании суть влияния как основных финансовых потоков, так и каждого руководителя на верхнеуровневую цель — свободный денежный поток.

Значительный акцент был сделан и на визуализацию данных, демонстрацию возможностей и принципов организации инфоцентра.

Это позволяет выявлять проблемы и повышать скорость принятия управленческих решений за счет эффективных производственных совещаний и быстрых коммуникаций с формированием качественных каналов постоянной обратной связи для руководителей различных уровней управления.

ООО «Витамин Продукт» является предприятием-участником национального проекта «Производительность труда» 6-й волны под управлением Регионального центра компетенций.

Приоритетное направление деятельности фирмы — производство натуральных масел и алтайских бальзамов, косметических средств и эфирного масла из высококачественного сырья Горного Алтая и Сибири.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

#АЦКР #Производительностьтруда #национальныйпроект #рцк #ЛидерИзменений

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