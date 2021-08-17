Быстрые решения. Сотрудники ООО «Витамин Продукт» получили новые знания в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Обучение сотрудников и руководителей предприятия ООО «Витамин Продукт» провели 12 и 13 августа эксперты Регионального центра компетенций в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».

Главные темы обучения были заявлены так: «Декомпозиция целей» и «Эффективный инфоцентр».

Основной задачей экспертов было донести до работников и руководства компании суть влияния как основных финансовых потоков, так и каждого руководителя на верхнеуровневую цель — свободный денежный поток.

Значительный акцент был сделан и на визуализацию данных, демонстрацию возможностей и принципов организации инфоцентра.

Это позволяет выявлять проблемы и повышать скорость принятия управленческих решений за счет эффективных производственных совещаний и быстрых коммуникаций с формированием качественных каналов постоянной обратной связи для руководителей различных уровней управления.

ООО «Витамин Продукт» является предприятием-участником национального проекта «Производительность труда» 6-й волны под управлением Регионального центра компетенций.

Приоритетное направление деятельности фирмы — производство натуральных масел и алтайских бальзамов, косметических средств и эфирного масла из высококачественного сырья Горного Алтая и Сибири.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

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