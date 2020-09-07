Быстро и качественно. В Алтайском крае за счет допфинансирования оперативно обновили важную трассу

Участок важной трассы оперативно обновили в Алтайском крае за счет дополнительного финансирования по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Речь идет о дороге Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан.

На минувшей неделе с тем, как здесь были проведены работы, ознакомился начальник «Алтайавтодора» Василий Мотуз.

Отметим, еще в июне текущего года губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился в федеральное правительство с просьбой выделить дополнительные средства на обновление краевых трасс в рамках профильного нацпроекта.

В Москве данный вопрос решили положительно и 10 августа глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении краю более миллиарда рублей на данные цели.

При этом региону было поставлено условие — ввести объекты, намеченные на 2021 год, уже в этом году.

В перечень таких объектов попала и трасса Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан. Здесь работы по взятым на себя обязательствам менее чем за месяц сумели выполнить специалисты Южного ДСУ.

Говоря о результатах работы, глава «Алтайавтодора» Василий Мотуз подчеркнул: «Мы успешно работаем по национальному проекту „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ уже третий год и за каждый год прирастаем по 800 километров дорог в хорошем качестве. Что касается дороги Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан, то в связи с празднованием юбилея нашего великого земляка Михаила Калашникова, мы начали ее ремонтировать с 2018 года. В 2019 году продолжили работы. Дошли до Курьи. Затем финансирвоание было немного ограничено, но затем федеральное правительство выделило дополнительные средства. Эти деньги были выделены на участки, где подрядчики готовы были уже в этом году качественно и быстро выполнить те работы, которые были запланированы на 2021 год. Всего же в крае за счет дополнительных федеральных средств удастся обновить 66 километров автомобильных дорог».

Что касается качественных характеристик отремонтированного участка трассы Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан, то подрядчик в лице Южного ДСУ дает гарантийный срок в восемь лет. Дорога готова выдерживать экстремальные температуры и эксплуатироваться в самом напряженном режиме.

Асфальтобетонный завод. Предоставлено altapress.ru.

Отметим, свой весомый вклад в работу дорожно-строительного управления вносит тот факт, что на балансе подрядной организации функционирует новый асфальтобетонный завод, который обеспечивает материалом объекты, ремонтируемые в том числе в рамках нацпроекта.

Начальник Южного ДСУ Сергей Разумов, рассказывая о заводе, подчеркивает, что он полностью компьютеризирован.

«Завод оправдал все возлагаемые на него надежды. В смену он производит 800−900 тонн асфальтобетонной смеси. Мы планируем приобретать такие заводы и на других филиалах», — добавил Сергей Разумов.

По словам начальника ДСУ, в среднем на один километр дороги уходит 1,5 — 2 тысячи тонн смеси в зависимости от толщины покрытия.

Асфальтобетонный завод. Предоставлено altapress.ru.

Качество же проводимых работ и используемых материалов проверяет лаборатория Южного ДСУ.

Как рассказала начальник лаборатории Мария Петрова, здесь испытывают инертные материалы, битумные эмульсии, проверяют асфальтобетонные смеси на соответствие всем стандартам.

В заключение отметим, что 13-километровый участок дороги Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан — лишь один из объектов, которые отремонтировали в Алтайском крае за счет дополнительного финансирования в рамках нацпроекта.

Всего же в крае за счет федеральных средств удалось обновить 66 километров автомобильных дорог.