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Экономика

Биткоин от Братской ГЭС: на заводе российского миллиардера нашли криптоферму

Рядом с Братским алюминиевым заводом, принадлежащим компании Rusal, действует крупнейшая на постсоветском пространстве криптоферма Bitriver, сообщает Bloomberg.

Бизнесмен Олег Дерипаска.
Бизнесмен Олег Дерипаска.
kremlin.ru

Bitriver начал работу в прошлом году и сейчас сдает оборудование для майнинга биткойна.

За все время самый большой дата-центр в СНГ сумел привлечь клиентов из США, Китая и Японии, отмечают журналисты агентства, побывавшие на объекте.

Поскольку Bitriver не занимается майнингом самостоятельно, а лишь сдает свои мощности в аренду, в его действиях нет ничего противозаконного.

ГЭС

Олег Дерипаска связан с криптофермой через Братскую ГЭС, которая входит в активы его компании En+. Еще в 2018 году гендиректор En+ Максим Соков рассказывал, что компания хотела бы предоставить майнерам пять площадок. Среди них числилась и Братская.

По их данным, ежегодный спрос майнеров на энергию En+ должен был достигать 100 МВт, что могло обеспечить компании 1 млрд рублей дополнительных доходов, пишет ura.ru.

Деньги, биткоины.
Деньги, биткоины.
СС0

Выбор места для криптофермы объясняют близостью к Братской ГЭС, которая может снабжать энергоемкое производство. Кроме того, оборудование для майнинга требует постоянного охлаждения — это не является сложностью в климатических условиях Сибири.

Мощность и Росгвардия

Общая мощность криптофермы достигает 30 МВт, что составляет 5% от всей мощности российского криптопроизводства. Дата-центр занимает пространство в 15 тыс. квадратных метров, территорию охраняют сотрудники Росгвардии.

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