Биткоин угрожает. Почему и зачем в России хотят запретить операции с криптовалютами

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Почему криптовалюты хотят запретить в России?

ЦБ подготовил доклад, в котором предлагается запретить операции с криптовалютами в России.

«Ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, Р2Р-платформами) на территории РФ и установить ответственность за нарушение данного запрета», — говорится в документе.

Биткоин. unsplash.com

Центробанк подчеркивает, что криптовалюта похожа на пирамиду, так как зависит от информационного фона. Биржи, уточняется, «нередко становятся объектами хакерских атак», и россияне могут потерять вложения.