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Экономика

Биткоин угрожает. Почему и зачем в России хотят запретить операции с криптовалютами

Центробанк (ЦБ) предложил запретить большинство операций с криптовалютами в России — майнинг, выпуск, обращение и обмен. Почему биткоин может быть опасен для рубля — в разборе altapress.ru.

Деньги, биткоины.
Деньги, биткоины.
СС0
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Почему криптовалюты хотят запретить в России?

ЦБ подготовил доклад, в котором предлагается запретить операции с криптовалютами в России.

«Ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, Р2Р-платформами) на территории РФ и установить ответственность за нарушение данного запрета», — говорится в документе.

Биткоин.
Биткоин.
unsplash.com

Центробанк подчеркивает, что криптовалюта похожа на пирамиду, так как зависит от информационного фона. Биржи, уточняется, «нередко становятся объектами хакерских атак», и россияне могут потерять вложения.

2
А почему биткоин опасен для рубля?

В ЦБ отмечают, что криптовалюты угрожают суверенитету российского рубля и подрывают денежное обращение в стране.

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Сейчас обращение криптовалют регулируют в России?
Биткоин.
Биткоин.
Фото: Алтайский филиал РАНХиГС.

Нет. Выпуск и обращение цифровых валют законодательно не урегулированы. «Это означает, что криптообменники, криптобиржи, Р2Р-платформы и прочие операторы криптовалютного рынка находятся вне правового поля», — сказано в докладе ЦБ.

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Операции с криптовалютами: сколько их совершают в России?

Результаты опросов банков, заявил ЦБ, показывают: объем операций, которые совершают с криптовалютами физлица, в России может достигать 5 млрд долларов в год. Это примерно 350 млрд рублей.

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