Биткоин угрожает. Почему и зачем в России хотят запретить операции с криптовалютами

ЦБ подготовил доклад, в котором предлагается запретить операции с криптовалютами в России.
«Ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, Р2Р-платформами) на территории РФ и установить ответственность за нарушение данного запрета», — говорится в документе.
Центробанк подчеркивает, что криптовалюта похожа на пирамиду, так как зависит от информационного фона. Биржи, уточняется, «нередко становятся объектами хакерских атак», и россияне могут потерять вложения.
В ЦБ отмечают, что криптовалюты угрожают суверенитету российского рубля и подрывают денежное обращение в стране.
Нет. Выпуск и обращение цифровых валют законодательно не урегулированы. «Это означает, что криптообменники, криптобиржи, Р2Р-платформы и прочие операторы криптовалютного рынка находятся вне правового поля», — сказано в докладе ЦБ.
Результаты опросов банков, заявил ЦБ, показывают: объем операций, которые совершают с криптовалютами физлица, в России может достигать 5 млрд долларов в год. Это примерно 350 млрд рублей.