20 января
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Экономика

ЦБ предложил запретить майнинг и использование криптовалюты для платежей в России

Центробанк РФ предлагает запретить выпуск, обращение, обмен криптовалют, а также организацию этих операций на территории России, пишет РБК.

Биткоин. Криптовалюта.
Биткоин. Криптовалюта.
СС0

Регулятор предлагает также запретить вкладывать банкам деньги в криптовалюты и ввести ответственность для российских физических и юридических лиц за использование криптовалюты для платежей.

Криптовалюты, по мнению ЦБ, могут нести угрозу для экономики, финансовой стабильности страны и благосостояния граждан. Регулятор усмотрел в цифровых валютах признаки финансовой пирамиды.

Центробанк хочет обсудить с рынком, поддерживают ли его участники такой запрет, какие проблемы видят при реализации этих предложений, а также есть ли необходимость введения еще более жесткого варианта регулирования криптовалют.

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что выступить против криптовалют Центробанк убедила ФСБ. Ведомство якобы лоббировало этот запрет, так как хочет исключить возможность пожертвований для «нежелательных организаций» и «СМИ-иноагентов», добавил «Интерфакс».

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