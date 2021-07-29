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Экономика

Бывшая структура Ходорковского выиграла судебный спор с Россией на 5 млрд долларов

Бывшая структура ЮКОСа выиграла судебный спор с Россией. Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил компании Yukos Capital Sarl компенсацию 5 млрд долларов, включая проценты и судебные издержки, сообщает РБК.

Михаил Ходорковский.
Михаил Ходорковский.
www.facebook.com/mikhailkhodorkovsky

Речь идет о споре, отдельном от основного международного дела ЮКОСа.

О решении сообщил нидерландский фонд Yukos, управляющий судебными процессами.

По его данным, арбитраж постановил, что «Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах».

Основанием для рассмотрения спора стал договор к Энергетической хартии, пишет bfm.ru. Россия подписала его в 1994 году, временно применяла, но не ратифицировала.

ЮКОС — российская нефтяная компания, существовавшая с 1993 по 2007 год. 1 августа 2007 «ЮКОС» была объявлена банкротом, до 12 ноября 2007 года в отношении компании проводилось конкурсное производство — последняя процедура банкротства. В течение 2007 года имущество компании продавалось на аукционах с целью покрытия долгов. 21 ноября 2007 года компания была ликвидирована.

Михаил Ходорковский контролировал 59,5% ее акций.

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