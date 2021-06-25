Бывшая жена Путина сдает в аренду смартфоны с правом их выкупа

Согласно базе данных «Контур.Фокус», принадлежащее ей ООО «Меридиан» владеет 10,8% долей в компании ООО «Запросто».

Бизнес «Запросто» — это аренда смартфонов, планшетов или умных часов с правом выкупа, как объясняли сами владельцы компании изданию Rusbase. На гаджеты устанавливается программное обеспечение Smart Collection, позволяющее удаленно заблокировать устройство.

По словам гендиректора компании Александра Жирнова, их сервисом смогут воспользоваться те, кому отказали в кредитах банки и даже микрофинансовые организации. Как рассказал предприниматель, при использовании Smart Collection проблемы с платежами возникают лишь в 8,5% случаев сдачи гаджетов в аренду, тогда как просрочка по кредитам, взятым на покупку мобильных устройств, фиксируется в 18−20% случаев.

Ранее компания «Запросто» была известна как ООО «КарМани лизинг», Очеретной в этой фирме принадлежали 12,38%, обращал внимание журнал «Компания». Судя по данным «Контур.Фокуса», экс-супруга президента России стала ее совладельцем еще летом 2020 года.

Владимир и Людмила Путины , а также их дочери Мария и Екатерина. открытые источники

В первом полугодии 2019 года, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», «КарМани» дала займы населению на 2,6 млрд рублей. По этому показателю агентство находится на шестом месте среди всех микрофинансовых компаний России.

В марте 2021 года владельцы компании перераспределили активы, в результате доля Очеретной несколько сократилась.

О семье

Людмила Очеретная (в девичестве Шкребнева) была замужем за Владимиром Путиным почти 30 лет — до 2013 года, когда супруги публично объявили о разводе, пишет polit.ru. После этого она вышла замуж за главу некоммерческого фонда «Центр развития межличностных коммуникаций» Артура Очеретного и взяла его фамилию.