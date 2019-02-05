Бывшего главу банка «Открытие» разыскивается за растрату 34 млрд рублей

Следственный комитет России объявил в розыск бывшего главу правления банка «Открытие» Евгения Данкевича. В отношении него ведомство проводит масштабное расследование. Данкевича подозревают в растрате 34 млрд рублей, в интервью « Коммерсанту » сообщил зампредседателя СК Игорь Краснов.

Краснов пояснил, что, по данным следствия, в 2017 году Данкевич, занимавший на тот момент должность председателя правления банка, вступил в преступный сговор с руководителями «01 Групп» и «01 Групп финанс». С кем именно, пока не установлено. Эти компании, которые были заемщиками банка «Открытие», выпустили и разместили на Московской бирже 40 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей.

Следователи считают: Данкевич знал, что реальная стоимость облигаций не достигает и половины от их номинала, однако распорядился приобрести их по полной стоимости. Получив за облигации более 34 млрд рублей, «01 Групп» досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в «Открытии».

В мае 2018 года СМИ сообщили, что следком ведет доследственную проверку в отношении компании «01 Групп» миллиардера Бориса Минца, пишет РБК. Источники «Ведомостей» тогда утверждали, что причиной для проверки стало заявление нового главы правления «Открытия» Михаила Задорнова.