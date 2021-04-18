Бывший министр сельского хозяйства оказался крупнейшим землевладельцем в России

Александр Ткачев, работавший ранее губернатором Краснодарского края и министром сельского хозяйства страны, оказался самым крупным латифундистом в рейтинге Forbes.

Семье Ткачевых, которая владеет корпорацией «Агрокомплекс», принадлежит 660 тыс. га российской земли общей рыночной стоимостью 88,6 млрд рублей.

Второе место занимает бизнесмен Игорь Худокормов и его корпорация «Продимекс». Ему принадлежит 892 тыс. га, но оцениваются они ниже ткачевских наделов — в 65 млрд рублей.

На третьем месте корпорация «Мираторг», которой владеют братья Линники. У них в настоящее время 1047 тыс. га земли стоимостью 49 млрд рублей.

Отметим, что в рейтинге засветились и земли Алтайского края. Сельхозпроизводственные участки принадлежат корпорации «Эко-Нива» (строительство животноводческого комплекса в Тальменском районе) и группе компаний «Доминант» (Черемновский сахарный завод).

Однако стоимость алтайской земли гораздо скромнее, нежели в Краснодарском крае.