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Экономика

Бывший министр сельского хозяйства оказался крупнейшим землевладельцем в России

Александр Ткачев, работавший ранее губернатором Краснодарского края и министром сельского хозяйства страны, оказался самым крупным латифундистом в рейтинге Forbes.

Александр Ткачев.
Александр Ткачев.
agromedia.ru

Семье Ткачевых, которая владеет корпорацией «Агрокомплекс», принадлежит 660 тыс. га российской земли общей рыночной стоимостью 88,6 млрд рублей.

Второе место занимает бизнесмен Игорь Худокормов и его корпорация «Продимекс». Ему принадлежит 892 тыс. га, но оцениваются они ниже ткачевских наделов — в 65 млрд рублей.

На третьем месте корпорация «Мираторг», которой владеют братья Линники. У них в настоящее время 1047 тыс. га земли стоимостью 49 млрд рублей.

Отметим, что в рейтинге засветились и земли Алтайского края. Сельхозпроизводственные участки принадлежат корпорации «Эко-Нива» (строительство животноводческого комплекса в Тальменском районе) и группе компаний «Доминант» (Черемновский сахарный завод).

Однако стоимость алтайской земли гораздо скромнее, нежели в Краснодарском крае.

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