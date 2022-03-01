Бывший прокурор Алтайского края Юрий Параскун ответил на оскорбление на суде по «Кучуксульфату»

До крайности дошел представитель Генпрокуратуры РФ 25 февраля — на последнем заседании суда по делу алтайского завода «Кучуксульфат». Оценивая заверенные нотариусом показания свидетелей, подтвердивших, что приватизация завода прошла без нарушений, представитель ведомства публично назвал их лживыми, а их авторов… негодяями. Один из свидетелей — бывший прокурор Алтайского края, заслуженный юрист России и почетный работник юстиции Юрий Параскун. Он ответил на оскорбление и, кроме того, оценил перспективы судебного разбирательства.

О том , с чего начался судебный процесс

Напомним, Генпрокуратура требует в суде изъять все акции «Кучуксульфата» в пользу государства. Представитель ведомства заявил: 30 лет назад приватизация Кучукского сульфатного завода провели незаконно, но государство узнало об этом только в 2021 году — поэтому срок исковой давности (три года) не пропущен.

Со своей стороны, акционеры представили суду материалы прокурорских проверок, проведенных еще в 1990-е годы (то есть вскоре после приватизации). И все они доказывают: нарушений не было.

Результаты проверок подтвердили и свидетели, в числе которых был Юрий Параскун — в 1991—2004 годах прокурор Алтайского края, человек, имеющий репутацию твердого защитника закона и интересов государства. Свидетели были допрошены нотариусом, протокол оформлен надлежащим образом и представлен суду.

На суде от представителя Генпрокуратуры, начальника управления Александр Маруценко оппоненты ожидали четкого изложения правовой позиции и аргументов. Он, однако, позволил себе оскорбительные личные выпады против свидетелей (запись его выступления есть в редакции).

О нарушениях , которых не было

Юрий Федорович объяснил, что прокуратура Алтайского края проводила проверку приватизации алтайских предприятий и по заданию Генпрокуратуры, и самостоятельно (в порядке контроля), и по сигналам граждан, учреждений и организаций.

«Ни при одной из этих проверок каких-либо претензий к администрации „Кучуксульфата“, который поменял форму собственности, у нас не возникло. О чем мы докладывали обобщенной справкой в Генпрокуратуру. Я подписывал представления на имя губернатора края, где перечислялись нарушения закона в тех или иных городах или районах. Там тоже отсутствовало вышеназванное предприятие», — сказал Юрий Параскун.

ОАО «Кучуксульфат»

Между тем, из этого следует ключевой вывод: в суде должен быть применен срок исковой давности — три года. «За 30 лет не амнистируют только военных преступников, а в этом деле срок давности давно прошел», — уверен ветеран прокуратуры.

Юрий Параскун заверил, что готов лично дать показания в суде — если судья сочтет это необходимым. Однако оскорбительное выступление Александра Маруценко его возмутило.

О высказываниях представителя генпрокуратуры

На суде один из адвокатов акционеров Максим Мерещак заступился за честь ветеранов прокуратуры — на заседании суда он указал Маруценко на недопустимое поведение. Юрий Параскун поблагодарил его за это, хотя и отметил: «На мой взгляд, это задача и прерогатива суда».

«Последние 25 лет довольно часто общался с работниками Генпрокуратуры, включая высшее руководство. Это воспитанные, заслуженные люди, к которым нельзя предъявить никаких претензий. То, что произошло, исключение из правил. Он не только оскорбил нас, но и унизил достоинство прокурорского работника. Мундир, который носит. И нанес ущерб авторитету Центрального аппарата Генпрокуратуры», — сказал бывший прокурор края.

Сотруднику ведомства, допустившему оскорбления, он предложил самостоятельно доложить руководству о своем недостойном поведении.

«Оскорбили целую группу прокурорских работников. Досталось и людям, работавшим в администрации Алтайского края. И в связи с настоящим делом они ничем не скомпроментированы. Честь дороже жизни и сильнее смерти — никогда не следует отступать от этого постулата и терять чувство собственного достоинства», — жестко прокомментировал он ситуацию.

Правосудие. Суд. Анна Зайкова , altapress.ru

О господине «Никто» и дальнейших действиях

Юрий Параскун сообщил, что намерен проинформировать Генерального прокурора России о недостойном поведении ее сотрудника.

«Я не хочу показаться человеком, популяризирующим собственные заслуги, но государственную награду „Заслуженный юрист Российской Федерации“ мне вручал лично президент Владимир Путин. И господин Никто, я его иначе не могу назвать, не вправе приклеивать мне какой-то ярлык», — заявил он.

О ситуации на «Кучуксульфате»

Юрий Параскун прокомментировал и сам судебный процесс. По его словам, «осуществляется массированный, упорный, бандитский, рейдерский захват» предприятия.

Сначала его руководству предложили продать его по смехотворной цене. А когда ему отказали, «в ход пошли так называемые „решалы“ в лампасах и генеральских погонах, находящиеся в отставке». Не добившись результата, стали угрожать убийством председателю совета директоров Василию Гамаюнову — он был вынужден прибегнуть к охране.

«Его семью, несовершеннолетних детей охраняли автоматчики. И когда эти все методы не сработали, прибегли к административному ресурсу. Не могут сделать силой, откровенным захватом, находят лазейку, чтобы государственные органы (полиция, прокуратура, суд) обеспечили защиту незаконных интересов», — заявил Юрий Параскун.

О последствиях судебного решения

Если суд изымет акции «Кучуксульфата» у их собственников (а прокуратура требует изъятия всех 100%), это будет иметь негативные последствия — начнется пересмотр итогов приватизации по всей стране, прогнозирует экс-прокурор Алтайского края.

«Как мы можем исключать, что где-то, кому-то не понравится чей-то лакомый «кусок»? А с помощью арбитражного суда, заступничества прокуратуры, следственных органов и так далее можно сочинить юридический документ как основание для отъема такого лакомого «куска», — полагает он.

ОАО «Кучуксульфат»

Участие в этом Генпрокуратуры понять трудно. «Я не буду обвинять прокуратуру, которой отдал всю жизнь. Но если проследить этапы прессинга, которые я назвал, то какой-то вывод напрашивается. События, которые оспаривает Генпрокуратура. Кто инициатор? Кто заинтересован»? — задается вопросом ветеран прокуратуры.

Но прогнозировать исход суда Юрий Параскун не берется — суд есть суд.

«Что огорчает, так это то, что любое ходатайство со стороны господина Никто моментально удовлетворяется. Причем оно иногда основывается на требованиях закона, которые уже изменены», — констатирует он.

К переделу собственности Юрий Параскун относится резко отрицательно: «Образно говоря, это еще один кирпич из фундамента нашего здания — государства — выдернуть, чтобы оно, наконец, рухнуло. А желающих, чтобы это произошло, очень много. И за рубежом, и, к сожалению, в России».

Справка

Юрий Федерович Параскун родился в 1948 году в Барнауле.

В 1972 году окончил Барнаульский юридический факультет Томского государственного университета.

В 1966—1967 годах — секретарь судебного заседания военного трибунала Барнаульского гарнизона.

В 1967—1970 годах — служба в органах МВД.

В 1970—1972 года — следователь прокуратуры Косихинского района и Ленинского района Барнаула.

В·1973−1974 годах — следователь прокуратуры Новоалтайска.

В 1974—1978 годах — прокурор Новичихинского района.

В 1978—1982 годах — прокурор Шипуновского района.

В 1982—1984 годах — заместитель начальника следственного управления прокуратуры Алтайского края.

В 1984—1985 годах — инструктор отдела административных органов Алтайского края.

В 1985—1988 годах — заместитель прокурора Алтайского края.

В 1988—1991 годах — прокурор Астраханской области.

В 1991—2004 годах — прокурор Алтайского края.

Почётный работник юстиции, заслуженный юрист РФ. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры», знаком отличия «За верность закону», именным оружием, Орденом Преподобного Сергия Радонежского.