1 марта -15°C
﻿
Экономика
87

Бывший прокурор Алтайского края Юрий Параскун ответил на оскорбление на суде по «Кучуксульфату»

До крайности дошел представитель Генпрокуратуры РФ 25 февраля — на последнем заседании суда по делу алтайского завода «Кучуксульфат». Оценивая заверенные нотариусом показания свидетелей, подтвердивших, что приватизация завода прошла без нарушений, представитель ведомства публично назвал их лживыми, а их авторов… негодяями. Один из свидетелей — бывший прокурор Алтайского края, заслуженный юрист России и почетный работник юстиции Юрий Параскун. Он ответил на оскорбление и, кроме того, оценил перспективы судебного разбирательства.

Юрий Параскун.
Юрий Параскун.
Источник: видео ТВ "Толк" (скриншот)

О том, с чего начался судебный процесс

Напомним, Генпрокуратура требует в суде изъять все акции «Кучуксульфата» в пользу государства. Представитель ведомства заявил: 30 лет назад приватизация Кучукского сульфатного завода провели незаконно, но государство узнало об этом только в 2021 году — поэтому срок исковой давности (три года) не пропущен.

Со своей стороны, акционеры представили суду материалы прокурорских проверок, проведенных еще в 1990-е годы (то есть вскоре после приватизации). И все они доказывают: нарушений не было.

Результаты проверок подтвердили и свидетели, в числе которых был Юрий Параскун — в 1991—2004 годах прокурор Алтайского края, человек, имеющий репутацию твердого защитника закона и интересов государства. Свидетели были допрошены нотариусом, протокол оформлен надлежащим образом и представлен суду.

На суде от представителя Генпрокуратуры, начальника управления Александр Маруценко оппоненты ожидали четкого изложения правовой позиции и аргументов. Он, однако, позволил себе оскорбительные личные выпады против свидетелей (запись его выступления есть в редакции).

О нарушениях, которых не было

Юрий Федорович объяснил, что прокуратура Алтайского края проводила проверку приватизации алтайских предприятий и по заданию Генпрокуратуры, и самостоятельно (в порядке контроля), и по сигналам граждан, учреждений и организаций.

«Ни при одной из этих проверок каких-либо претензий к администрации „Кучуксульфата“, который поменял форму собственности, у нас не возникло. О чем мы докладывали обобщенной справкой в Генпрокуратуру. Я подписывал представления на имя губернатора края, где перечислялись нарушения закона в тех или иных городах или районах. Там тоже отсутствовало вышеназванное предприятие», — сказал Юрий Параскун.

ОАО «Кучуксульфат»

Между тем, из этого следует ключевой вывод: в суде должен быть применен срок исковой давности — три года. «За 30 лет не амнистируют только военных преступников, а в этом деле срок давности давно прошел», — уверен ветеран прокуратуры.

Юрий Параскун заверил, что готов лично дать показания в суде — если судья сочтет это необходимым. Однако оскорбительное выступление Александра Маруценко его возмутило.

О высказываниях представителя генпрокуратуры

На суде один из адвокатов акционеров Максим Мерещак заступился за честь ветеранов прокуратуры — на заседании суда он указал Маруценко на недопустимое поведение. Юрий Параскун поблагодарил его за это, хотя и отметил: «На мой взгляд, это задача и прерогатива суда».

«Последние 25 лет довольно часто общался с работниками Генпрокуратуры, включая высшее руководство. Это воспитанные, заслуженные люди, к которым нельзя предъявить никаких претензий. То, что произошло, исключение из правил. Он не только оскорбил нас, но и унизил достоинство прокурорского работника. Мундир, который носит. И нанес ущерб авторитету Центрального аппарата Генпрокуратуры», — сказал бывший прокурор края.

Сотруднику ведомства, допустившему оскорбления, он предложил самостоятельно доложить руководству о своем недостойном поведении.

«Оскорбили целую группу прокурорских работников. Досталось и людям, работавшим в администрации Алтайского края. И в связи с настоящим делом они ничем не скомпроментированы. Честь дороже жизни и сильнее смерти — никогда не следует отступать от этого постулата и терять чувство собственного достоинства», — жестко прокомментировал он ситуацию.

Правосудие. Суд.
Правосудие. Суд.
Анна Зайкова, altapress.ru

О господине «Никто» и дальнейших действиях

Юрий Параскун сообщил, что намерен проинформировать Генерального прокурора России о недостойном поведении ее сотрудника.

«Я не хочу показаться человеком, популяризирующим собственные заслуги, но государственную награду „Заслуженный юрист Российской Федерации“ мне вручал лично президент Владимир Путин. И господин Никто, я его иначе не могу назвать, не вправе приклеивать мне какой-то ярлык», — заявил он.

О ситуации на «Кучуксульфате»

Юрий Параскун прокомментировал и сам судебный процесс. По его словам, «осуществляется массированный, упорный, бандитский, рейдерский захват» предприятия.

Сначала его руководству предложили продать его по смехотворной цене. А когда ему отказали, «в ход пошли так называемые „решалы“ в лампасах и генеральских погонах, находящиеся в отставке». Не добившись результата, стали угрожать убийством председателю совета директоров Василию Гамаюнову — он был вынужден прибегнуть к охране.

«Его семью, несовершеннолетних детей охраняли автоматчики. И когда эти все методы не сработали, прибегли к административному ресурсу. Не могут сделать силой, откровенным захватом, находят лазейку, чтобы государственные органы (полиция, прокуратура, суд) обеспечили защиту незаконных интересов», — заявил Юрий Параскун.

О последствиях судебного решения

Если суд изымет акции «Кучуксульфата» у их собственников (а прокуратура требует изъятия всех 100%), это будет иметь негативные последствия — начнется пересмотр итогов приватизации по всей стране, прогнозирует экс-прокурор Алтайского края.

«Как мы можем исключать, что где-то, кому-то не понравится чей-то лакомый «кусок»? А с помощью арбитражного суда, заступничества прокуратуры, следственных органов и так далее можно сочинить юридический документ как основание для отъема такого лакомого «куска», — полагает он.

ОАО «Кучуксульфат»

Участие в этом Генпрокуратуры понять трудно. «Я не буду обвинять прокуратуру, которой отдал всю жизнь. Но если проследить этапы прессинга, которые я назвал, то какой-то вывод напрашивается. События, которые оспаривает Генпрокуратура. Кто инициатор? Кто заинтересован»? — задается вопросом ветеран прокуратуры.

Но прогнозировать исход суда Юрий Параскун не берется — суд есть суд.

«Что огорчает, так это то, что любое ходатайство со стороны господина Никто моментально удовлетворяется. Причем оно иногда основывается на требованиях закона, которые уже изменены», — констатирует он.

К переделу собственности Юрий Параскун относится резко отрицательно: «Образно говоря, это еще один кирпич из фундамента нашего здания — государства — выдернуть, чтобы оно, наконец, рухнуло. А желающих, чтобы это произошло, очень много. И за рубежом, и, к сожалению, в России».

Справка

Юрий Федерович Параскун родился в 1948 году в Барнауле.

  • В 1972 году окончил Барнаульский юридический факультет Томского государственного университета.
  • В 1966—1967 годах — секретарь судебного заседания военного трибунала Барнаульского гарнизона.
  • В 1967—1970 годах — служба в органах МВД.
  • В 1970—1972 года — следователь прокуратуры Косихинского района и Ленинского района Барнаула.
  • В·1973−1974 годах — следователь прокуратуры Новоалтайска.
  • В 1974—1978 годах — прокурор Новичихинского района.
  • В 1978—1982 годах — прокурор Шипуновского района.
  • В 1982—1984 годах — заместитель начальника следственного управления прокуратуры Алтайского края.
  • В 1984—1985 годах — инструктор отдела административных органов Алтайского края.
  • В 1985—1988 годах — заместитель прокурора Алтайского края.
  • В 1988—1991 годах — прокурор Астраханской области.
  • В 1991—2004 годах — прокурор Алтайского края.

Почётный работник юстиции, заслуженный юрист РФ. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры», знаком отличия «За верность закону», именным оружием, Орденом Преподобного Сергия Радонежского.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость