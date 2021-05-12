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Экономика

Бывший руководитель «Магнита» возглавила крупнейшую продовольственную сеть Сибири и Дальнего Востока

В России появился ритейлер, который сразу же вошел в ТОП-10 крупнейших сетей. Это «Восточный союз».

Покупатели в магазине.
Покупатели в магазине.
Дмитрий Кудрявцев

Он образован за счет объединения лидеров продовольственного рынка Сибири и Дальнего Востока, сообщает РБК. Это компании «Красный Яр», «Самбери» и «Слата».

В составе единого ритейлера они будут совместно развивать онлайн-торговлю, вести закупочную деятельность, маркетинг и логистику. При этом каждая из сетей продолжит работать под собственным брендом.

Объединившие свои бизнес-процессы ритейлеры не являются конкурентами и смогут органично дополнять друг друга.

Возглавит «Восточный союз» Ольга Наумова, пишет bfm.ru. В свое время она руководила сетями «Пятерочка» и «Магнит». Причем, «Пятерочка» в 2013 году под ее началом обогнала «Магнит» по выручке и по числу магазинов.

Выручка

Совокупная выручка участников «Восточного союза» по итогам 2020 года превысила 120 млрд рублей. С таким показателем объединение занимает девятое место в российском продовольственном ритейле. В то же время оборот X5 Retail Group в 2020 году составил почти 2 трлн рублей, а «Магнита» — 1,5 трлн рублей.

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