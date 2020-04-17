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Экономика

Бывший советник Путина обвинил Центробанк в обрушении рубля

Ослабление курса рубля в марте после обвала мировых цен на нефть, вызванного развалом сделки ОПЕК+, можно было предотвратить, заявил РБК министр Евразийской экономической комиссии и бывший советник президента Сергей Глазьев.

Владимир Путин и Сергей Глазьев, 2013.
Владимир Путин и Сергей Глазьев, 2013.
kremlin.ru

Курс национальной валюты снизился из-за действий спекулянтов, которые используют при торговле биржевых роботов.

Роботы

«Вот эти роботы, которые формируют спекулятивный вал. Они настроены на нефтяные цены, как только падает цена на нефть, сразу включается спекулятивная волна алгоритмов, которая выстраивает ожидания на девальвацию рубля. У нас привязка к нефти искусственная, она в алгоритмах спекулянтов сидит», — отметил экономист.

Вина ЦБ

В падении курса рубля виноват и Банк России, который не «исполнял свою конституционную обязанность по обеспечению устойчивости курса национальной валюты», считает Глазьев.

Он также отметил — в условиях пандемии COVID-19 у политики свободного плавающего курса рубля возникают «кошмарные» последствия.

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