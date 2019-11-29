Одиозный экс-владелец завода «АлтТрак» Эдуард Таран возвращается на Алтай с новым проектом

Новосибирский бизнесмен Эдуард Таран, долгое время владевший рубцовским заводом «АлтТрак» и местной ТЭЦ и со скандалом покинувший регион, намерен запустить в Алтайском крае производство кальцинированной соды. Проект уже включен в программу ускоренного развития региона.

Новосибирский завод стеклотары «Экран», входящий в круг бизнес-интересов Тарана, оформил договор аренды на земельный участок, примыкающий к одному из шести озер системы Танатар в Михайловском районе еще в августе 2018 года.

С этого момента инвестор провел исследования имеющегося содосульфатного сырья, отработал технологию его добычи. Технологию переработки сырья с последующим выпуском кальцинированной соды для новосибирцев разработали ученые из Томска, сообщил источник altapress.ru.

На сайте Томского государственного университета говорится, что сырье, добываемое на Малиновом озере, не совсем подходит для варки стекла. Однако новая технология ТГУ позволит производить соду нужного для этого качества.

Ранее сообщалось, что полностью реализовать свой проект на Алтае завод «Экран» планирует к 2022 году.

«Алттрак». Анна Зайкова

Чем запомнился Эдуард Таран

Холдинг «РАТМ», владельцем которого является Эдуард Таран, пришел на госпредприятие «Алтайский трактор», выпускавший гусеничные тракторы, мини-тракторы и трелевочники, в ноябре 2004 года, сначала в качестве управляющей компании.

В ноябре 2007 года, когда в «Алттрак» кредиторская задолженность достигла 1,5 млрд рублей, на заводе было введено конкурсное производство. В июне 2008 года «РАТМ» выкупил основной технологический комплекс «Алттрака» за 202 млн рублей, образовав на его базе «Алтайское тракторостроительное объединение». Однако наладить серийное производство тракторов так и не смог.

С января 2009 года завод был полностью остановлен. При этом постоянно возникала проблема с выплатой зарплаты.

Как сообщал «Коммерсант», в августе того же года бывший собственник «АлтТрака» (Эдуард Таран продал предприятие челябинскому холдингу «ГРУ») был задержан в Москве. Ему предъявили обвинение в даче взятки сотруднику Департамента экономической безопасности МВД России, чтобы тот прекратил проверки в одной из компаний «РАТМа».

После истории с «АлтТраком» краевые власти еще долго разбирались с многомиллионными долгами местной ТЭЦ, которая также принадлежала новосибирскому предпринимателю.