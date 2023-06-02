Бийск и Рубцовск поспорили, кому из них быть «Воротами в Азию»

Какой из городов Алтайского края больше подходит на роль «Ворот в Азию», поспорили мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман и председатель Думы Бийска Сергей Ларейкин.

Рубцовск. Технопарк и железная дорога

Выступая на организованном краевым минпромэнерго круглом столе, посвященном точкам роста алтайской промышленности, Дмитрий Фельдман отметил, что в недавнем послании главы региона Виктора Томенко Рубцовск был обозначен как Южные ворота в Азию.

Дмитрий Фельдман,

глава администрации Рубцовска:

На государственном уровне обсуждалось строительство железной дороги с севера на юг. Чтобы не приходилось ехать до Урала, а потом поворачивать на 90 градусов на юг, есть предложение для предприятий Дальнего Востока и Сибири — пользоваться нашими «Воротами в Азию».

Дмитрий Фельдман. Анна Зайкова

Рубцовский градоначальник отметил, что в настоящее время железнодорожная транспортная магистраль используется на 8-10%, хотя когда-то работала «по полной программе».

Кроме того, Дмитрий Фельдман пригласил страдающий от нехватки промплощадок в Барнауле бизнес разворачивать производство в рубцовском технопарке «Юг Алтая», в котором для этого есть все необходимое.

В Рубцовске открыли первый в Алтайском крае промышленный технопарк. Фото: Антон Федотов

Бийск. Дешевая энергия и Чуйский тракт

Взявший слово председатель Думы Бийска Сергей Ларейкин заметил, что его город тоже располагает серьезным логистическим ресурсом — Чуйским трактом, ведущим в Монголию и далее — на Китай.

Сергей Ларейкин,

председатель Думы Бийска:

Чуйский тракт сейчас расширяется и усиливается. С учетом того, что железные дороги в сегодняшних условиях перегружены, автотранспорт весьма востребован, мы это знаем не понаслышке. Мы понимаем, что Бийск ждет серьезный бум развития.

Сергей Ларейкин. ok.ru

Спикер добавил, что, как и в Рубцовске, в Бийске есть подходящие площадки со всей инфраструктурой, а также отметил наличие самой крупной в Алтайском крае ТЭЦ, загруженной всего на 20%. Сергей Ларейкин констатировал, что дешевая энергия — серьезное подспорье в любом производстве.

Председатель бийской гордумы указал, что если в 2022 году индекс промпроизводства в целом по краю находился на уровне 101-102%, то в Бийске он составлял 120%. Также он отметил, что в 2023-2024 годах ряд предприятий города получит инвестиции в размере порядка 18-19 млрд рублей.