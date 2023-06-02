Бийск и Рубцовск поспорили, кому из них быть «Воротами в Азию»

Рубцовск. Технопарк и железная дорога
Выступая на организованном краевым минпромэнерго круглом столе, посвященном точкам роста алтайской промышленности, Дмитрий Фельдман отметил, что в недавнем послании главы региона Виктора Томенко Рубцовск был обозначен как Южные ворота в Азию.
Дмитрий Фельдман,
глава администрации Рубцовска:
На государственном уровне обсуждалось строительство железной дороги с севера на юг. Чтобы не приходилось ехать до Урала, а потом поворачивать на 90 градусов на юг, есть предложение для предприятий Дальнего Востока и Сибири — пользоваться нашими «Воротами в Азию».
Рубцовский градоначальник отметил, что в настоящее время железнодорожная транспортная магистраль используется на 8-10%, хотя когда-то работала «по полной программе».
Кроме того, Дмитрий Фельдман пригласил страдающий от нехватки промплощадок в Барнауле бизнес разворачивать производство в рубцовском технопарке «Юг Алтая», в котором для этого есть все необходимое.
Бийск. Дешевая энергия и Чуйский тракт
Взявший слово председатель Думы Бийска Сергей Ларейкин заметил, что его город тоже располагает серьезным логистическим ресурсом — Чуйским трактом, ведущим в Монголию и далее — на Китай.
Сергей Ларейкин,
председатель Думы Бийска:
Чуйский тракт сейчас расширяется и усиливается. С учетом того, что железные дороги в сегодняшних условиях перегружены, автотранспорт весьма востребован, мы это знаем не понаслышке. Мы понимаем, что Бийск ждет серьезный бум развития.
Спикер добавил, что, как и в Рубцовске, в Бийске есть подходящие площадки со всей инфраструктурой, а также отметил наличие самой крупной в Алтайском крае ТЭЦ, загруженной всего на 20%. Сергей Ларейкин констатировал, что дешевая энергия — серьезное подспорье в любом производстве.
Председатель бийской гордумы указал, что если в 2022 году индекс промпроизводства в целом по краю находился на уровне 101-102%, то в Бийске он составлял 120%. Также он отметил, что в 2023-2024 годах ряд предприятий города получит инвестиции в размере порядка 18-19 млрд рублей.