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Экономика

Бийских чиновников заставили выплатить долги предпринимателям

Во втором по величине городе Алтайского края прокуратура заставила местную администрацию погасить задолженность перед представителями бизнеса по выполненным муниципальным и государственным контрактам. Около 50 предпринимателей получили долгожданный расчет в размере более 6 млн рублей.

Объездная дорога вокруг Бийска.
Объездная дорога вокруг Бийска.
Олег Богданов

Как сообщает краевая прокуратура, в Бийске была провели проверку исполнения законодательства по своевременной оплате перед исполнителями контрактов.

Удалось установить, что в 2018—2019 годах с представителями малого и среднего бизнеса часто и без оснований муниципальные заказчики не рассчитывались за выполненные работы. К их числу относится благоустройство города, выполнение проектной документации, поставка товаров и оказание различных услуг.

«Несмотря на то, что 50 хозяйствующих субъектов свои обязательства выполнили, должностные лица не принимали мер к оплате по соответствующим сделкам. Общая сумма задолженности публичных заказчиков превысила 6 млн. рублей», — отметили в прокуратуре.

По итогам проверки прокурор Бийска Роман Фомин внес представления об устранении нарушений закона. По требованию прокуратуры деньги предпринимателям были перечислены.

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