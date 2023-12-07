Бийский пельменный магнат построит цех с автоматикой за 100 млн рублей

По его словам, фундаментные работы под новое производство уже проведены. Площадь цеха, где планируется выпускать замороженные полуфабрикаты, составит 1,5 тыс. кв. метров.
Сейчас предприятие располагается на 2,5 тыс. кв. метров. Для дальнейшего развития "Меленке" этого уже не хватает.
Олег Сергеев пояснил altapress.ru, что новое производство будет оборудовано конвейерами, которые помогают повысить производительность труда и спиральными линиями шоковой заморозки.
В перспективе цех позволит увеличить мощности по выпуску полуфабрикатов в два раз. Возвести его планируется примерно за год. Стоимость проекта инвестор оценивает в 100 млн рублей.
Что известно о компании
"Меленка-ОСТ" является одним из крупнейших производителей полуфабрикатов в Алтайском крае.
По словам Олега Сергеева, несмотря на то, что в данном сегменте проявляются явные признаки стагнации, объемы производства у бийского предприятия увеличиваются примерно на 7-10% в год.
В 2017 году компания реализовала новый для себя проект. На полях одного из фермерских хозяйств предприятие провело посев на 80 га трех необычных для края культур: брокколи, цветной капусты и стручковой фасоли. Полученный урожай был собран, заморожен и отправлен на хранение.
Как рассказывал тогда Олег Сергеев, реализация продукции началась практически сразу, были и повторные заказы.
О чем еще говорили эксперты
Ирина Бубенко,
региональный управляющий Альфа-Банком в Барнауле:
Альфа-Банк давно и успешно сотрудничает с партнерами из пищевой перерабатывающей отрасли. Наш опыт показал: именно этот сектор в Алтайском крае имеет большой потенциал, что еще раз подтвердило его динамичное развитие в 2023 году.
Индивидуальный подход по расчетно-кассовому обслуживанию, зарплатной программе и внешнеэкономической деятельности всегда был «фишкой» Альфа-Банка.
Эти важные направления актуальны в том числе для пищевой отрасли, и мы готовы идти на встречу. Стараемся предлагать нашим клиентам уникальный продукт, который помогает им эффективнее реализовать планы и уверенно смотреть в будущее.
Наталья Багаева,
ведущий маркетолог компании «Партнер Тара»:
Наша компания работает с 2009 года. Первые пять лет были дилерами двух крупных предприятий, выпускающих пластиковую тару. В 2014 году открыли собственное производство.
На сегодняшний день компания выпускает пластиковую тару для всего спектра пищевой промышленности. У нас можно приобрести тару по индивидуальным требованиям. Наше производство работает в режиме 24\7, и оно полностью автоматизировано.
Компания «Партнер Тара» активно сотрудничает с предприятиями в Белоруссии и Казахстане, нас знают в разных регионах России. Например, в Екатеринбурге у нас самые большие продажи.
В 2023 году мы впервые участвовали в конкурсе «Лучший товар Алтая». К нашей радости, мы стали лауреатами, конкурсная комиссия подтвердила высокое качество нашей продукции.