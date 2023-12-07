Бийский пельменный магнат построит цех с автоматикой за 100 млн рублей

Бийская компания "Меленка-ОСТ" приступила к строительству нового производственного цеха. Об этом на экспертном совете ИД "Алтапресс", посвященного развитию пищевой отрасли, рассказал генеральный директор предприятия Олег Сергеев.

По его словам, фундаментные работы под новое производство уже проведены. Площадь цеха, где планируется выпускать замороженные полуфабрикаты, составит 1,5 тыс. кв. метров.

Сейчас предприятие располагается на 2,5 тыс. кв. метров. Для дальнейшего развития "Меленке" этого уже не хватает.

Олег Сергеев пояснил altapress.ru, что новое производство будет оборудовано конвейерами, которые помогают повысить производительность труда и спиральными линиями шоковой заморозки.

Производство алтайского пищекомбината «Меленка». алтайский пищекомбинат «Меленка».

В перспективе цех позволит увеличить мощности по выпуску полуфабрикатов в два раз. Возвести его планируется примерно за год. Стоимость проекта инвестор оценивает в 100 млн рублей.

Что известно о компании

"Меленка-ОСТ" является одним из крупнейших производителей полуфабрикатов в Алтайском крае.

По словам Олега Сергеева, несмотря на то, что в данном сегменте проявляются явные признаки стагнации, объемы производства у бийского предприятия увеличиваются примерно на 7-10% в год.

Олег Сергеев ("Меленка"). Анна Зайкова.

В 2017 году компания реализовала новый для себя проект. На полях одного из фермерских хозяйств предприятие провело посев на 80 га трех необычных для края культур: брокколи, цветной капусты и стручковой фасоли. Полученный урожай был собран, заморожен и отправлен на хранение.

Как рассказывал тогда Олег Сергеев, реализация продукции началась практически сразу, были и повторные заказы.

О чем еще говорили эксперты

Ирина Бубенко. Анна Зайкова.

Ирина Бубенко,

региональный управляющий Альфа-Банком в Барнауле:

Альфа-Банк давно и успешно сотрудничает с партнерами из пищевой перерабатывающей отрасли. Наш опыт показал: именно этот сектор в Алтайском крае имеет большой потенциал, что еще раз подтвердило его динамичное развитие в 2023 году. Индивидуальный подход по расчетно-кассовому обслуживанию, зарплатной программе и внешнеэкономической деятельности всегда был «фишкой» Альфа-Банка. Эти важные направления актуальны в том числе для пищевой отрасли, и мы готовы идти на встречу. Стараемся предлагать нашим клиентам уникальный продукт, который помогает им эффективнее реализовать планы и уверенно смотреть в будущее.

Экспертный совет по пищевой промышленности. 23 ноября 2023 года. Анна Зайкова

Наталья Багаева,

ведущий маркетолог компании «Партнер Тара»: