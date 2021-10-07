Бийский «Водоканал» может стать банкротом из-за требования энергетиков и «долгов на 200 млн»

В Бийске муниципальному «Водоканалу» придется в суде доказывать свою финансовую состоятельность в ответ на претензии кредитора, сообщает « Банкфакс ».

Требования к бийскому «Водоканалу» предъявил «Алтайэнергосбыт», следует из реестра юридически значимых сведений Федресурс.

«Судя по истории арбитражных разбирательств, долг за электричество может составлять 7,8 млн рублей», — отмечает издание.

«Алтайэнергосбыт» намерен подать иск в отношении МУП о признании предприятия банкротом.

По данным картотеки арбитражного суда, только за последний год энергетики предъявили бийским ресурсовикам претензии на 7,8 млн рублей.

«К примеру, 7 сентября текущего года суд вынес решение в пользу АО о взыскании 4,4 млн рублей. Такая задолженность сформировалась по договору энергоснабжения с начала 2021 года с учетом начисленной пени. В карточке дела уже есть пометка об апелляционной жалобе, которую подали 30 сентября», — поясняет издание.

Как уточняет «Бийский рабочий», у МУП серьезные задолженности перед поставщиками, из-за чего предприятию потребовалось привлечь от третьих лиц 100 млн рублей.

В частности, долги сформировались перед компаниями: «Газпром Межрегион Новосибирск», «Алтайкрайэнерго», «Росгазификация», ТК «Фактор», «АлтайУголь».

Возможное банкротство муниципального «Водоканала» обсуждали на минувшем заседании бийской Думы.

Депутат Евгений Беляев, председатель комитета Думы по ЖКХ, назвал суммы, которыми город поддерживал МУП: 19 млн рублей — в 2020 году, 10 млн — в 2021 году. При этом «общая кредиторская задолженность перешагнула за 200 млн рублей».

«Договориться об отсрочке платежей с кредиторами МУПу не удалось. Тогда и были привлечены дополнительные 100 млн рублей, рассчитываться за пользование которыми „Водоканал“ будет до весны 2024 годы», — объясняет издание.

В противном случае, подчеркнули в мэрии, могли арестовать счета предприятия, и тогда все платежи, поступающие от абонентов, направились бы на погашение задолженности, и не осталось бы средств на текущую деятельность, зарплаты и налоги.