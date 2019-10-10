Бизнес-омбудсмен предложил покупать мусор у населения для переработки

За счет этого региональные операторы могут снизить тарифы на вывоз отходов для населения или даже платить ему за получение полезных фракций, заявили уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и руководитель его экспертного центра Анастасия Алехнович, пишет ТАСС.

Как на полигонах сейчас

Сейчас региональные операторы по обращению с отходами в РФ собирают платежи за вывоз мусора с населения и юридических лиц и платят сортировочным станциям, полигонам и в перспективе мусоросжигательным заводам за их прием.

В отдельных случаях полигон и сортировочная станция могут быть в собственности регионального оператора, что позволяет лучше выстраивать экономику всей компании, однако расходы на них все равно закладываются в тариф на вывоз бытовых отходов: необходимо финансировать строительство и эксплуатацию полигонов или мусоросжигательных заводов и вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Предложение

«Принципиальное предложение, что хаб платит региональному оператору за прием мусора, а не оператор платит за то, чтобы вывезти на полигон. При изменении финансово-экономической мотивации, когда возникает современный хаб с сортировкой, переработкой и возможностью сбыта продукции, региональный оператор станет основным поставщиком сырья. При этом за счет другой экономической модели региональный оператор сможет в какой-то части снизить тарифы или, наоборот, выплачивать населению за полезные фракции: за нормально собранный картон и стекло, например», — сказала Алехнович.

Титов отметил, что такая схема позволит предотвратить случаи, когда мусор нелегально сбрасывается в неположенном месте, потому что это было дешевле, чем заплатить полигону за размещение отходов на нем. Также, по мнению бизнес-омбудсмена, хабы в отличие от региональных операторов будут заинтересованы в увеличении доли перерабатываемого мусора, пишет znak.com.

Проблему отсутствия стимулов для региональных операторов к увеличению доли перерабатываемых коммунальных отходов обсуждали в марте 2019 года на одном из совещаний правительства РФ.

По действующей схеме из тарифов операторов на вывоз мусора по итогам года должны будут вычесть объем вторичного сырья, которое они собрали и смогли реализовать. Это делает экономически неинтересным компаниям внедрять раздельный сбор отходов и продвигать переработку мусора, жаловались участники рынка.