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Экономика
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Бизнес пробил «дно»: доходы предпринимателей достигли минимума за 20 лет

Свежая статистика от Росстата: доля предпринимательских доходов из всех доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, что стало самым низким квартальным значением показателя минимум с 2000 года. То есть, наши предприниматели сейчас находятся в самой большой яме за последние 20 лет.

СС0

Однако тяжелый кризис, вызванный пандемией — не единственная проблема, с которой бизнесмены столкнутся осенью. Недавно ФНС опубликовала публичную декларацию целей и задач на 2020 год. Согласно ей, в 2020 году «средний чек» выездной налоговой проверки достигнет 35 миллионов рублей на одну компанию.

Как алтайскому бизнесу выжить после кризиса и обезопасить себя от претензий налоговиков, расскажет налоговый эксперт Владимир Туров (г. Москва).

Владимир Туров,
налоговый эксперт:

Некоторым компаниям в Барнауле повезло — они получили обещанную поддержку в период пандемии — выплаты в размере МРОТ и льготные условия для кредитов. Но хватило ли их для компенсации многомиллионных потерь? Нет. Все ли пострадавшие компании и отрасли получили поддержку? Разумеется, нет. Как следствие — катастрофическое снижение предпринимательских доходов.

Темпы разорения бизнеса пугают. Каждая пятая организация в Сибири уже закрылась или находится на грани закрытия. Сколько всего мы потеряем компаний, станет ясно в конце 2020 года.

Но стоило только кризису ослабнуть, как ФНС докладывает, что в ее планах повысить средние доначисления с одной проверки до 35 млн руб. И это после таких жестких ограничительных мер. Складывается ощущение, что выживший бизнес будут просто «добивать», чтобы восполнить «дыры» в бюджете.

При этом, в первую очередь, налоговики возьмутся за тех, кто связан с незаконным «дроблением» и «обналом». А таких компаний немало. Многие бизнесмены ошибочно считают, что только с помощью «серых» схем можно справиться с высоким налоговым давлением.

Хотя, я лично убежден, что в России можно работать легально, снижая налоги на 30−40% законным путем. И положительная судебная практика — тому подтверждение. А главный плюс работы «в белую» — вы станете неинтересны для налоговиков, что так важно после кризиса. Гораздо лучше вкладывать сэкономленные законно деньги в развитие, чем сидеть и ждать, когда ФНС постучится в ваш офис.

Как же выжить бизнесу после пандемии, в условиях тотальной прозрачности налогового контроля, когда все привычные серые методы экономии на налогах перекрыты? Как вести бизнес и не разориться?

Приходите на семинар-практикум Владимира Турова «Как снизить налоги, уйти от „обнала“ и сохранить активы в суровых реалиях 2020 г.», и вы узнаете:

  • 50 способов законного снижения НДС, налога на прибыль, НДФЛ и страховых взносов;
  • как завязать с «обналом», другими серыми схемами и легализовать свой бизнес;
  • как сохранить активы, защитить счета от блокировок, сохранить личные средства;
  • что делать с субсидиарной ответственностью, когда собственник, директор и главный бухгалтер отвечают своим имуществом по долгам компании;
  • как выжить и процветать бизнесу в кризисное время, а также многое другое.

Подробности и регистрация на владимиртуров.рф.

Фото ИД «Алтапресс»

Телефоны: +7 (383) 2−380−380, 8 (800) 500-58-07.

Семинар пройдет 17 и 18 марта в «Экспоцентре», Новосибирск, улица Станционная, 104.

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