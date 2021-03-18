Бизнес с душой: какую поддержку получают социальные предприниматели

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Зачем получать статус социального предприятия?

С 2020 года в регионах началось формирование перечней субъектов малого и среднего предпринимательства, признанных социальными предприятиями (далее — Реестр социальных предприятий).

В Алтайском крае такой статус в прошлом году получили 40 предприятий.

При получении подобного статуса для предпринимателей открываются новые возможности: официальный статус позволяет претендовать на специальные меры государственной поддержки.

Так, федеральным законодательством предусмотрено оказание информационно-консультационной поддержки, организация обучения и дополнительного профессионального образования, финансовая и имущественная поддержка, содействие в поиске деловых партнеров.

В Алтайском крае уже действуют налоговые льготы для отдельных видов социально предпринимательской деятельности, а в моногородах предоставляются микрозаймы по сниженным процентным ставкам.

Социальное предпринимательство включено в приоритетные сферы экономики региона для государственной поддержки в виде грантов на реализацию проектов до 2 млн рублей.

В 2021 году также планируется предоставление субъектам МСП, включенным в Реестр социальных предприятий, грантов в размере до 500 тыс. рублей на реализацию новых проектов или расширение действующих. Предполагается финансовое обеспечение расходов предпринимателей на аренду и ремонт помещений, приобретение основных средств, оборудования, оплату коммунальных услуг и др. Министерство экономического развития России в настоящее время разрабатывает нормативную документацию.

Алтайским фондом развития малого и среднего предпринимательства (центром «Мой бизнес») дополнительно создается комплекс услуг для продвижения социальных предприятий, входящих в реестр. Например, услуги по разработке и продвижению бренда, изготовлению сайтов и рекламно-информационных материалов.

Социальные предприниматели получают преференции при аренде помещений в центре «Мой бизнес» — готовые офисы по льготной стоимости, технически оснащенные конференц-залы.

При этом ожидается, что на государственном уровне пакет мер поддержки социальных предприятий будет расширен.

В частности, обсуждается вопрос о специальных льготных кредитных продуктах для социальных предпринимателей.

Корпорация МСП рассматривает возможность предложить федеральную программу акселерации и предпринимателям, прошедшим эту программу, далее предоставлять специальные меры поддержки и максимально тиражировать истории их успеха.