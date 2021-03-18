Бизнес с душой: какую поддержку получают социальные предприниматели

Термин «социальное предпринимательство» в последние годы становится все более популярным в бизнес-сообществе. Повышенное внимание к социальным предприятиям проявляет и государство в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Объясняем, что такое социальное предпринимательство и какие привилегии дает этот статус.
Социальное предпринимательство — это предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества.
Социальное предприятие — субъект малого и среднего предпринимательства (МСП), осуществляющий деятельность в сфере социального предпринимательства.
Сегодня в Алтайском крае социальным предпринимательством занимается несколько сотен человек. Они помогают жителям региона в дошкольном и дополнительном образовании, предоставляют социальную помощь, услуги в области культуры и отдыха, оздоровления и др.
Среди социальных предприятий есть компании, которые трудоустраивают социально-уязвимых граждан, содействуют реализации их продукции, производят товары и предоставляют услуги, специально предназначенные для этой категории граждан.
В основе социального предпринимательства лежат неравнодушие и идея, что бизнес может приносить пользу другим и при этом быть финансово устойчивым. Умение найти и сохранить баланс между двумя важными сторонами, социальной и предпринимательской, моральными ценностями и стремлением к получению прибыли — вот что представляет собой «сердце» социального предпринимательства.
Ольга Власова,
руководитель Центра инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства:
— Социальное предпринимательство — больше чем бизнес в традиционном его понимании. Это желание и готовность вовлекаться в перемены, становиться драйвером социальных преобразований.
Каждый социальный предприниматель движим осознанием своей миссии — сделать что-то, что изменит мир к лучшему.
Сегодня социальные предприниматели накопили достаточно сил и опыта для решения серьезных проблем, требующих взвешенного системного подхода.
В июле 2019 года были внесены изменения в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», которые выделили социальное предпринимательство в отдельную область малого и среднего предпринимательства и законодательно закрепили понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие».
Социальным может быть признано малое или среднее предприятие (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), которое:
- Обеспечивает занятость граждан, отнесенных к социально уязвимым (люди с инвалидностью, одинокие или многодетные родители, пенсионеры, выпускники детских домов и др.). При этом таких работников должно быть более двух, их доля в штатной численности — более 50%, а доля в фонде оплаты труда — более 25%.
- Реализует товары (работы, услуги), которые произведены гражданами, отнесенными к социально уязвимым (при этом более 50% доходов — доходы от такой деятельности).
- Производит товары (работы, услуги), предназначенные для социально уязвимых граждан (при этом более 50% доходов — доходы от такой деятельности).
- Осуществляет общественно полезную деятельность, способствующую решению социальных проблем общества (при этом более 50% доходов — доходы от такой деятельности).
К такой деятельности относятся, например, психолого-педагогические услуги, дошкольное и дополнительное образование детей, культурно-просветительская деятельность, отдых и оздоровление детей и др.
Для отнесения деятельности к социальному предпринимательству достаточно соответствовать одному из этих четырех условий.
С 2020 года в регионах началось формирование перечней субъектов малого и среднего предпринимательства, признанных социальными предприятиями (далее — Реестр социальных предприятий).
В Алтайском крае такой статус в прошлом году получили 40 предприятий.
При получении подобного статуса для предпринимателей открываются новые возможности: официальный статус позволяет претендовать на специальные меры государственной поддержки.
Так, федеральным законодательством предусмотрено оказание информационно-консультационной поддержки, организация обучения и дополнительного профессионального образования, финансовая и имущественная поддержка, содействие в поиске деловых партнеров.
В Алтайском крае уже действуют налоговые льготы для отдельных видов социально предпринимательской деятельности, а в моногородах предоставляются микрозаймы по сниженным процентным ставкам.
Социальное предпринимательство включено в приоритетные сферы экономики региона для государственной поддержки в виде грантов на реализацию проектов до 2 млн рублей.
В 2021 году также планируется предоставление субъектам МСП, включенным в Реестр социальных предприятий, грантов в размере до 500 тыс. рублей на реализацию новых проектов или расширение действующих. Предполагается финансовое обеспечение расходов предпринимателей на аренду и ремонт помещений, приобретение основных средств, оборудования, оплату коммунальных услуг и др. Министерство экономического развития России в настоящее время разрабатывает нормативную документацию.
Алтайским фондом развития малого и среднего предпринимательства (центром «Мой бизнес») дополнительно создается комплекс услуг для продвижения социальных предприятий, входящих в реестр. Например, услуги по разработке и продвижению бренда, изготовлению сайтов и рекламно-информационных материалов.
Социальные предприниматели получают преференции при аренде помещений в центре «Мой бизнес» — готовые офисы по льготной стоимости, технически оснащенные конференц-залы.
При этом ожидается, что на государственном уровне пакет мер поддержки социальных предприятий будет расширен.
В частности, обсуждается вопрос о специальных льготных кредитных продуктах для социальных предпринимателей.
Корпорация МСП рассматривает возможность предложить федеральную программу акселерации и предпринимателям, прошедшим эту программу, далее предоставлять специальные меры поддержки и максимально тиражировать истории их успеха.
Чтобы получить статус «социальное предприятие» субъекту МСП необходимо до 1 мая подать пакет документов в управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры или через центр «Мой бизнес».
Решение об официальном признании предприятия социальным принимает специальная комиссия. Информация об отнесении субъекта малого и среднего предпринимательства к социальным предприятиям вносится в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Важно: статус социального предприятия нужно подтверждать ежегодно.
Перечень документов, необходимых для получения статуса социального предприятия, размещен на сайте управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры в разделе «Актуально».
Более подробно о критериях социального предпринимательства, преимуществах статуса «социальное предприятие» можно ознакомиться на сайте мойбизнес22. рф в разделе «Социальное предпринимательство».
Получить консультацию по данному вопросу можно у специалистов центра инноваций социальной сферы, НО «Алтайский фонд МСП»:
Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19 (центр «Мой бизнес»)
Телефон 8−800−22−83−22, доб. 207 (звонок бесплатный)
Е-mail: aciss@bk.ru
Марина Сергеева,
директор Центра интеллектуального развития «СМАРТ», Бийск:
— Мы получили статус социального предприятия в прошлом году, и я очень рада. Это несложно сделать. Наша организация относится к категории № 4 (деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей), и документы, которые нужно представить, — это то, чем мы занимаемся каждый день, ничего нового было делать не нужно.
Заполнили заявление, сведения о той деятельности, которую мы осуществляем, справку о доле доходов, которые приносит нам образовательная деятельность, и отчет о социальном воздействии. Пару дней заняло оформление документов при том, что я не постоянно этим занималась. Процедура несложная, но возможности, которые дает статус социального предприятия, достаточно высокие.
Сейчас идет бурное развитие социального предпринимательства, и те возможности, которые предоставляет Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства потенциальным и действующим социальным предпринимателям, возможно, будут доступны только тем, кто имеет подобный статус.
Мы можем получить качественную образовательную и консультационную поддержку бесплатно. Поэтому я обязательно буду подавать документы снова на статус социального предприятия: бонусов гораздо больше, чем сам процесс подачи документов.