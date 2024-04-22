Бизнес семейного типа. Зачем в Алтайском крае возрождают предпринимательские династии

Идея возрождения предпринимательских династий становится все более популярной в России. Одна из известных семейных компаний в Алтайском крае — «Магия трав» обсудила перспективы развития семейного бизнеса с предпринимателями Барнаула на бизнес-завтраке в ИД «Алтапресс».

Опора экономики

По данным торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, в настоящее время около 74% малых и средних предприятий - семейные. А преемственность и продолжение дела сохраняется у 40-50% компаний во втором поколении и только у 5-10% — в третьем и далее.

«Практически все, что нас окружает - частные школы, магазины, мастерские, фермы - это в большинстве семейные предприятия», — отмечает Наталья Земцова, генеральный директор компании «Магия трав».

Под семейным бизнесом подразумевают компании, в которых большая часть сотрудников — это члены одной семьи и им принадлежит более 50% уставного капитала.

Многие предприниматели отмечают, что такая форма предпринимательства достаточно эффективна. «Когда ты понимаешь, что за тобой стоит большая семья, то ты не просто ставишь цели на свою жизнь, но и за ее пределы», — отмечает генеральный директор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин.

Сергей Башкатов, член ТПП Орловской области и генеральный директор семейной компании "Ама продакшн", заявил, что именно семейные фирмы не дали "развалиться" экономике России в период пандемии. “Их отличает надежность, устойчивость и гибкость”, - отметил эксперт.

Бояться нельзя действовать

"К сожалению, семейные предприятия сейчас находятся в тени, - рассуждает Сергей Башкатов. - Руководители боятся заявить о себе из-за страха проверок и возможных ограничений. Ведь семейный бизнес до сих пор связывают с понятиями аффилированности и дробления. Но отдельный закон о семейном предпринимательстве должен устранить большинство этих проблем".

По мнению председателя, важно на законодательном уровне закрепить понятие «семейное предпринимательство». Это поможет решить такие вопросы, как наследование бизнеса, дробление предприятий, введение специального налогового режима и льгот. Предложение уже внесено на рассмотрение в Государственную Думу.

Между тем изменения в закон уже внесли несколько российских регионов. Понятие «семейное предпринимательство» закрепили в региональных законах о развитии малого и среднего предпринимательства (МСП) Нижегородская и Рязанская области и Камчатский край. А Республика Башкортостан приняла отдельный закон по семейному бизнесу.

Бизнес-завтрак "Статус семейного предпринимательства в России" в ИД "Алтапресс" Предоставлено altapress.ru

В Алтайском крае поддержку предпринимательским династиям оказывают региональная торгово-промышленная палата, центр «Мой бизнес», Союз предпринимателей и управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры в регионе.

ВРИО начальника управления Елена Абдуллаева добавила, что ведомство использует различные инструменты для развития семейного бизнеса в крае и привлекает средства для финансовой и материальной поддержки.

"Алтай ценит свои бизнес-династии. Сегодня мы работаем над тем, чтобы "собрать их в кучу" и сделать для них собственное пространство, - рассказала эксперт. - Для этого мы активно вовлекаем в работу муниципалитеты края — всего их у нас 694. Мы доехали почти до всех и вовлекли около 150 в наши мероприятия".

Бизнес-завтрак "Статус семейного предпринимательства в России" в ИД "Алтапресс" Предоставлено altapress.ru

Выход на новый уровень

В 2019 торгово-промышленная палата запустила проект по поддержке предпринимательских династий "Семейные компании России". В него почти сразу же вошла алтайская компания "Магия трав" и получила статус “Хранители династий”.

"Нас объединяют общие цели - популяризация семейного бизнеса в России, сохранение преемственности поколений предпринимателей и долгосрочное развитие", - сообщает Наталья Земцова.

"Магия трав" - относительно молодая компания в семейной бизнесе, здесь работает второе поколения. Ее основал Петр Лунин — кандидат фармацевтических наук и создатель безалкогольного бальзама «Золотой олень Алтая». А продолжили дело его дети — Наталья Земцова и Константин Лунин.

Бизнес-завтрак "Статус семейного предпринимательства в России" в ИД "Алтапресс" Предоставлено altapress.ru

Компания известна своей натуральной продукцией, их ассортимент насчитывает более 100 наименований. Это безалкогольные бальзамы, травяные чаи, пантовая продукция, плодово-ягодные сиропы, пищевые масла и подарочные наборы.

По словам Натальи Земцовой, проект помог фирме найти новые точки роста и подарил возможности для развития:

"Мы находим партнеров и единомышленников, взаимодействуем с регионами, консультируем и получаем помощь, проходим постоянное обучение от ведущих экспертов и общаемся с органами власти".

Генеральный директор компании отмечает, что перечень мероприятий от ТПП РФ разнообразный. Это столичные выставки для семейных компаний, стратегические сессии, тренинги, вебинары, мозговые штурмы и многое другое. В том числе Всероссийский форум семейного предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия", который проходит каждый год в Москве.

Бизнес-завтрак "Статус семейного предпринимательства в России" в ИД "Алтапресс" Предоставлено altapress.ru

Возможности и перспективы

Константин Лунин, исполнительный директор компании "Магия трав", подчеркивает, что с каждым годом число участников проекта растет. Сегодня в число "Семейных компаний России" входит около 700 фирм со всей страны, согласно данным ТПП РФ.

Вступая в проект, участники "Семейных компаний России" проходят через три этапа, рассказывает Константин Лунин. Будучи "новичком", компания получает "Свидетельство участника" и возможность разместить информацию о себе в электронном каталоге семейных предприятий России. От фирмы же требуется посетить выездное заседание Всероссийского семейного совета, поучаствовать в вебинаре или тренинге и пройти вопрос от ТПП РФ.

На втором этапе число возможностей увеличивается. Компания может бесплатно выступить на выставке Экспоцентра, а также показать себя в ежегодной фотовыставке в Госдуме РФ или Совете Федерации РФ и рассказать о своих достижениях на сайте ТПП РФ.

Успешно завершив второй этап, участник переходит под патронаж президента ТПП РФ. Теперь фирма может выступать в качестве эксперта или наставника на мероприятиях от проекта и палаты и избраться председателем в Комитет Совета по семейному или социальному предпринимательству, созданного на базе территориального ТПП. А также компания может участвовать в клубном формате ТПП РФ «Встречи на Ильинке, 6».

Бизнес-завтрак "Статус семейного предпринимательства в России" в ИД "Алтапресс" Предоставлено altapress.ru

Одна большая семья

Семья Подколзиных только недавно стала членом проекта "Семейные компании России". Их торговая марка "Сибирский продукт" уже 24 года на рынке и производит полезные масла. "Наша семья выросла вместе с бизнесом", - улыбается Людмила Подколзина. Она поделилась своими впечатлениями на бизнес-завтраке в ИД "Алтапресс":

"Долгое время я даже не догадывалась, что существует такой проект по поддержке семей предпринимателей. О нем нам рассказала ТПП Алтая - она же всячески помогала нам войти в проект. Скажу вам - это что-то невероятное! Мы словно попали в большую семью, где каждый неравнодушен и помогает друг другу".

Особенно Людмиле запомнилась "Встреча на Ильинке":

"Нас выдернулись из рутинной жизни в одно удивительное приключение. В течение трех дней нас почти круглосуточно прокачивали по всем навыкам: ораторское искусство, маркетинг, дизайн компании. Тогда я впервые осознала, насколько же ценен для меня семейный бизнес".

Эксперты на бизнес-завтраке подчеркнули, что подобные положительные примеры подтверждают необходимость рассмотреть закон о семейном бизнесе. По их мнению, предпринимательские династии будут способствовать стабильному развитию экономики в регионе и стране.

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