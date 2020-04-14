Бизнес в Алтайском крае страдает от отказов банков в субсидиях на зарплату

В управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры поступают сигналы от субъектов малого и среднего предпринимательства, которым финансово-кредитные учреждения отвечают отказами в предоставлении беспроцентных субсидий на выплату заработной платы.

Об этом в ходе онлайн-конференции 14 марта сообщил начальник управления Александр Евстигнеев.

По словам регионального куратора малого бизнеса, отказы в предоставлении субсидий можно разделить на два типа. В первом случае — если сам субъект малого предпринимательства не подходит под критерии, установленные банком.

«Если же руководитель малого предприятия считает, что его предприятие всем критериям соответствует, необходимо обратиться к нам, на телефон „горячей линии“ поддержки бизнеса в Алтайском крае. В каждом случае ситуация будет рассматриваться индивидуально», — сказал Александр Евстигнеев.

«Горячая линия» — 8−800−222−83−22. По этому же номеру можно получить информацию о наиболее актуальных на сегодняшний день инструментах господдержки малого и среднего предпринимательства региона.