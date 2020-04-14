Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 апреля 14°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Бизнес в Алтайском крае страдает от отказов банков в субсидиях на зарплату

В управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры поступают сигналы от субъектов малого и среднего предпринимательства, которым финансово-кредитные учреждения отвечают отказами в предоставлении беспроцентных субсидий на выплату заработной платы.

Кредит. Кошелек.
Кредит. Кошелек.
СС0

Об этом в ходе онлайн-конференции 14 марта сообщил начальник управления Александр Евстигнеев.

По словам регионального куратора малого бизнеса, отказы в предоставлении субсидий можно разделить на два типа. В первом случае — если сам субъект малого предпринимательства не подходит под критерии, установленные банком.

«Если же руководитель малого предприятия считает, что его предприятие всем критериям соответствует, необходимо обратиться к нам, на телефон „горячей линии“ поддержки бизнеса в Алтайском крае. В каждом случае ситуация будет рассматриваться индивидуально», — сказал Александр Евстигнеев.

«Горячая линия» — 8−800−222−83−22. По этому же номеру можно получить информацию о наиболее актуальных на сегодняшний день инструментах господдержки малого и среднего предпринимательства региона.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость