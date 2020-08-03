Бизнес возвращается в седло. Как алтайские предприятия получают господдержку и оживают в период пандемии

Пандемия коронавируса продолжается, но уже более 90% предпринимателей Алтайского края возобновили свою деятельность, сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Вопрос возобновления работы компаний крайне важен, ведь за каждой организацией стоят реальные люди и их благополучие.

Так, в отраслях, которые признаны наиболее пострадавшими в результате распространения новой коронавирусной инфекции, работают порядка 23 тысяч предприятий, на которых трудятся около 75 тысяч человек.

В данный момент серьезное влияние ограничительных мер на себе испытывают порядка 7% предприятий малого и среднего бизнеса.

Решить проблемы предпринимателей, оказавшихся в сложных условиях, призваны меры государственной поддержки.

Производство пластиковых окон Эдуарда Стихарева. Анна Зайкова

Из данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства следует, что c начала текущего года количество юридических лиц в регионе увеличилось. По состоянию на 10 июля, в Алтайском крае было зарегистрировано 79,3 тысячи субъектов предпринимательства.

То, что число юрлиц в период пандемии не пошло на спад, говорит о сохранении стабильности в сфере предпринимательства. Этому в значительной степени способствуют дополнительные меры поддержки, принимаемые федеральными и региональными властями.

Например, на выплату заработных плат своим сотрудникам алтайский бизнес получил от государства 1,1 млрд рублей. Большой спрос отмечается на льготные кредиты, которыми уже воспользовались бизнесмены. Общая сумма льготных кредитов уже составила почти 5 млрд рублей.

Также в регион привлечены федеральные средства на докапитализацию региональных финансовых институтов — Алтайского фонда микрозаймов и гарантийной организации на сумму 177,5 млн рублей.

Семейный бизнес Кураповых. На фото: Елена Курапова. Дмитрий Лямзин

Помимо этого, в крае пересмотрены условия предоставления поддержки и введены новые продукты финансовой помощи, а центром предоставления гарантий запущена новая гарантийная программа «Приоритет 2020» для поддержки предприятий пострадавших сфер при получении кредитов в банках.

За первую половину года на Алтае были предоставлены поручительства фонда для получения организациями заемных средств на сумму свыше 260 млн рублей по 55 кредитным договорам.

В данном случае сумма привлеченных заемных средств составила почти 900 млн рублей.

Пересмотрел условия предоставления ресурсов и Алтайский фонд микрозаймов. Так, предприниматели пострадавших от пандемии отраслей могут получить заем до 5 мл. рублей с годовой ставкой всего от 1%.

Фирма «Колос». Анна Зайкова

Если говорить об общем объеме средств, то с начала 2020 года фондом уже выдано 234 кредита на сумму свыше 450 млн рублей, а также предоставлена отсрочка по 97 договорам с объемом высвобожденных средств более 115 млн рублей.

Показательно, что эпидемия коронавируса не привела к обострению ситуации с занятостью населения в крае. За январь — июнь в регионе численность сокращенных работников, по официальным данным, составила 2034 человека.

При этом основными причинами увольнений стали организационно-штатные мероприятия, оптимизация производственных процессов, а не пандемия.

По данным на 29 июля, официальный статус безработного в регионе имеют 33 800 человек. 20% из них не работают уже более года. Более 50% этих граждан уволились по собственному желанию, чуть меньше — в связи с истечением трудового договора, по окончании сезонных работ. Совсем небольшое количество людей потеряли работу в связи с дисциплинарными взысканиями и другим причинам.

Татьяна Войтенко открыла свой первый частный детсад «Мишутка». Анна Зайкова

Таким образом, коронавирусный фактор в данном случае не прослеживается. При этом в Алтайском крае увеличились выплаты по безработице. Все, кто обратился в службу занятости в связи с потерей работы после 1 марта 2020 года, теперь получают пособие по верхней планке — 12 130 рублей и районный коэффициент, а также по 3000 рублей на каждого ребенка.

Суммарно выплаты для безработных в крае увеличились в 2020 году вдвое: с 1,415 млрд рублей до 2,850 млрд рублей.

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