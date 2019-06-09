Предприниматель из Горно-Алтайска Сергей Кухтуеков представил на Петербургском международном экономическом форуме необычный товар — горный воздух в балонах. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Бизнесмен написал, что представляет Республику Алтай «в полном одиночестве» и «горному воздуху рады все».

Ранее сайт «ФедералПресс» сообщал, что предприниматель занимается продажей горного воздуха в Китай. Фасует его в металлические баллончики и отправляет в Поднебесную.

Алтайский предприниматель Сергей Кухтуеков представил на ПМЭФ горный воздух в баллонах. vk.com/id424484324

Мужчина не раскрыл журналистам секреты своей деятельности и не рассказал, как добывает сырье из атмосферы. На стартап его вдохновили канадские предприниматели. Два года назад они впервые доставили горный воздух в Китай.

Алтайский предприниматель Сергей Кухтуеков представил на ПМЭФ горный воздух в баллонах. vk.com/id424484324

Алтайский воздух в баллоне. /vk.com/id424484324

По словам Сергея Кухтуекова, по началу идея была шуткой. Однако после того, как он узнал о том, что в республике есть завод по производству алюминиевых баллонов, то решил начать заниматься этой деятельностью. Первая партия горного воздуха с Алтая отправилась в Китай спустя полтора года после того, как бизнесмен начал заниматься этим делом.

Предприниматель отмечает, что купить в Поднебесной баллон горного воздуха тоже самое, что в России бутылку воды.

В Республике Алтай ежедневно работает специализированная машина-насос, с помощью которой собирается сырье. Далее его увозят в лабораторию, а затем на производство. Известно, что одного баллона хватает на 120 вдохов. Более того, есть несколько разновидностей горного алтайского воздуха: обычный, обогащенный кислородом тонизирующий с чабрецом и успокаивающий с экстрактом кедра. При покупке баллона производители дают год гарантии.

Горный воздух готовы приобретать не только в Китае, но и в Горно-Алтайске. Баллоны с воздухом пользуются большим спросом. Кроме этого, алтайские предприниматели планируют после Китая покорить Индию. Однако на ней не остановятся. Цель их работы заключается в том, чтобы улучшать здоровье человечества с помощью атмосферы. Бизнесмены уверены, что производство будет стремительно расти.