Бизнесмен Вадим Смагин может выкупить крупный завод американской PepsiСo

Компания «Клин Аква», учредителем которой является владелец «Бочкаревского пивоваренного завода» Вадим Смагин, подала заявление в ФАС о предварительном согласии на получение основных средств «Вимм-Билль-Данн Напитки». Как пишет «Коммерсантъ», действия могут быть связаны с крупным активом в Московской области, для которого уже несколько лет ищут покупателей.

«ВБД Напитки» принадлежит американской PepsiCo, одному из крупнейших производителей продуктов питания и напитков.

Компания выпускала соки на заводе в подмосковном Раменском, в 2015 году предприятие было закрыто, а производство сконцентрировано на липецком заводе «Лебедянский». В PepsiCo сообщали «Коммерсанту», что решили продать площадку в Раменском в 2021 году.

По словам источника на рынке, завод в Раменском сегодня представляет собой пустую площадку под производство со складскими площадями. До начала военных действий на Украине актив оценивался до 500 млн рублей.

В пресс-службе компании «Бочкари» комментировать интерес к промплощадке отказались. Как утверждают эксперты, подача заявки в ФАС обязательная процедура в сделках с участием иностранных компаний. Однако фактически это не означает даже начало переговоров по существу.

Кола в Бочкарях Дмитрий Лямзин

На финальном этапе подобные сделки должны быть одобрены правительственной комиссией.

Чем известны Бочкари

По информации «Коммерсанта», за январь—июнь 2022 года Бочкаревский пивоваренный завод выпустил 3,37 млн дал пива, заняв девятое место по показателю в России.

Также предприятие производит лимонады, энергетические напитки, воду, квас. После прекращения разлива в стране глобальных брендов Coca-Cola и PepsiCo завод запустил напитки Bochkari Hit со вкусом колы, апельсина и лимона.

В начале ноября Евгения Михайлова, директор департамента планирования и стратегических проектов «Бочкарей», объяснила: несмотря на то, что в России уже насчитывают более 180 товарных наименований колы, компании со своим новым продуктом удалось расширить представленность и зайти дополнительно в новые сети.