Бизнесмены предложили оплатить возвращение россиян из-за рубежа

Представители крупных российских компаний, входящих в РСПП, готовы финансово помочь возвращению в Россию сограждан, застрявших за границей из-за остановки сообщения на фоне ситуации с COVID-19, сообщил глава союза Александр Шохин, пишет « Интерфакс ».

Шохин отметил, что говорил на эту тему с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава РСПП назвал инициативу добровольной социальной нагрузкой для деловых кругов.

После получения от правительства данных о том, кому и в каком размере нужна помощь в первую очередь, крупный бизнес окажет финансовую поддержку. РСПП сейчас ждет от властей полную информацию, чтобы оценить, сколько денег потребуется, отметил Шохин, пишет bfm.ru.

Не все из застрявших за рубежом россиян нуждаются в деньгах, некоторым из них можно помочь с гостиницей или с текущим проживанием. РСПП планирует оказывать помощь при участии Сбербанка.

Ранее называли сроки возвращения оставшихся за границей российских туристов. Организованные группы прилетят в страну до 31 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

За прошедшую неделю число туристов за рубежом сократилось практически вдвое — со 100 до 58 тыс. человек. Речь идет только о тех россиянах, которые находятся на отдыхе по линии туроператоров, большинство — в странах Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна и Турции, пишет Lenta.ru.

Более половины туристов вернутся в Россию планово, согласно заранее купленным билетам, остальным предложат более ранние варианты перелетов.

Для самостоятельных туристов, столкнувшихся с трудностями при возвращении домой, будут найдены пути разрешения ситуаций. Их вопросами Ростуризм занимается совместно с МИД России и Росавиацией.